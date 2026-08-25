Una discusión marcada por celos e insultos terminó en homicidio en Apopa

El cielo estará poco nublado durante la mañana y no se prevén lluvias.

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en diferentes sectores del país, principalmente en la cadena volcánica y la zona norte de los departamentos de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán.

Para la noche, se prevé cielo parcialmente nublado y lluvias en diferentes sectores de las zonas central y occidental, especialmente en los departamentos de La Paz, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), La Libertad, Santa Ana y Sonsonate.

Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a los 40 km/h.

El viento variará entre 10 y 20 km/h, con brisas ocasionales de hasta 35 km/h. El ambiente será muy cálido durante el día y fresco durante la noche y madrugada.

Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este acelerado y una vaguada sobre Centroamérica, con apoyo en capas altas de la troposfera, factores que favorecerán la formación de nubosidad y lluvias en diferentes sectores del país.

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