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Una discusión marcada por celos e insultos terminó en homicidio en Apopa
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un homicidio ocurrido anoche en Apopa, San Salvador Oeste, donde un hombre de 25 años murió tras ser lesionado con un arma blanca.
De acuerdo con la institución, el responsable fue capturado mediante un trabajo conjunto con la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El detenido fue identificado como José Abelino Amaya Amaya, de 30 años, quien será remitido por el delito de homicidio.
Según las investigaciones, la víctima llegó a la vivienda del detenido para insultarlo a él y a su compañera de vida, quien era su expareja. Ambos habrían iniciado una discusión por celos, durante la cual el hombre de 25 años fue lesionado con un arma blanca.
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Motel El Oso actualiza sus tarifas en San Salvador
El Motel El Oso, ubicado en San Salvador, dio a conocer una nueva tabla de precios para sus habitaciones, que incluye diferentes tarifas según el tipo de servicio y el tiempo de permanencia.
De acuerdo con la información publicada, el denominado “rato” en una habitación con ventilador tiene un costo de $7.00, mientras que la tarifa aumenta a $14.00 cuando se trata de hasta cuatro personas. Este servicio tiene un tiempo máximo de seis horas.
En las habitaciones con aire acondicionado, el “rato” tiene un precio de $9.00, mientras que para hasta cuatro personas la tarifa es de $18.00. Por otra parte, el precio para día o noche se mantiene en $10.00.
El listado de precios también contempla servicios adicionales, entre ellos una cuna por $4.00, mientras que la toalla y la sábana tienen un costo de $1.00 cada una. Asimismo, se establece un cobro de $5.00 por persona adicional.
Nacionales
Encapuchado y con un desarmador: así ingresó a una tienda para exigir el dinero de la venta en La Unión
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Luis Alberto Calderón Hidalgo, de 33 años, señalado de ingresar con el rostro cubierto y portando un desarmador a una tienda de conveniencia, donde intimidó a la encargada y le exigió el dinero de la venta, que ascendía a $175.
Los hechos ocurrieron en la colonia Esperanza, distrito y departamento de La Unión.
Tras recibir la denuncia, la PNC activó un dispositivo de búsqueda y, con apoyo de las cámaras de videovigilancia, dio seguimiento al sospechoso hasta ubicarlo en flagrancia en su vivienda.
Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron $54 en efectivo. Además, informaron que el detenido había quemado la ropa que utilizó para cometer el delito.
Nacionales
Prevén calor y lluvias con tormentas durante la tarde y noche
El cielo estará poco nublado durante la mañana y no se prevén lluvias.
Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en diferentes sectores del país, principalmente en la cadena volcánica y la zona norte de los departamentos de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán.
Para la noche, se prevé cielo parcialmente nublado y lluvias en diferentes sectores de las zonas central y occidental, especialmente en los departamentos de La Paz, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), La Libertad, Santa Ana y Sonsonate.
Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a los 40 km/h.
El viento variará entre 10 y 20 km/h, con brisas ocasionales de hasta 35 km/h. El ambiente será muy cálido durante el día y fresco durante la noche y madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este acelerado y una vaguada sobre Centroamérica, con apoyo en capas altas de la troposfera, factores que favorecerán la formación de nubosidad y lluvias en diferentes sectores del país.