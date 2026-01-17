Nacionales
Tres fallecidos en distintos accidentes de tránsito
Karla Noelia Iraheta Solano falleció, la noche del viernes, en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana, distrito de Mercedes Umaña, sector conocido como el desvío de Santa Anita en Usulután, luego que el vehículo tipo sedán en el que viajaba como acompañante colisión contra un camión.
Según la versión preliminar, junto a la víctima viajaban tres personas más, un adulto que era el conductor y dos niños, de 7 y 12 años, hijos de la fallecida. Uno de los menores quedó inconsciente debido al impacto.
Los niños recibieron atención prehospitalaria por personal de la Cruz Roja seccional Mercedes Umaña, luego fueron trasladados hacia el Hospital de Nueva Guadalupe para recibir asistencia médica.
Karla Iraheta era originaria de Barrio Concepción, Mercedes Umaña, Usulután. La identidad del conductor no se ha dado a conocer por parte de las autoridades.
También, en San Vicente Sur, en el km 72 de la carretera Litoral, en Tecoluca, un hombre y una mujer fallecieron en un accidente de tránsito, luego que el vehículo tipo sedán placas P 522298 en el que se conducían colisionó de forma frontal contra una rastra cañera.
Los fallecidos fueron identificados como Miguel Ángel Rivera, originario de San Jorge, San Miguel y Ana Elizabeth Amaya, de 60 años, de San Salvador, ambos ciudadanos estadounidenses.
Ambas víctimas quedaron atrapados entre los hierros del vehículo, para el rescate de los cuerpos participaron Bomberos de El Salvador, Policía Nacional Civil y personal de Comandos de Salvamento.
La mañana del sábado, otro accidente de tránsito se registró frente al mirador del lago de Coatepeque. Un motociclista y un peatón resultaron con lesiones, después de que el motociclista embistiera al peatón.
Ambos lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la zona, por equipos del Sistema de Emergencias Médicas y de Comandos de Salvamento.
A nivel nacional del 1 al 16 de enero del 2026 el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 966 siniestros viales, 602 personas lesionadas y 57 fallecidos.
Nacionales
Chivo Pets llama a cumplir el esquema completo de vacunación en gatos
El director de Chivo Pets, Melvyn Rogel, destacó la importancia de un seguimiento adecuado y continuo del esquema de vacunación para evitar a futuro otro brote de panleucopenia felina u otra enfermedad.
«Hay que hacer un esquema de vacunación completo en cada felino, poner los refuerzos en los tiempos establecidos y evitar que sean propensos a adquirir enfermedades», señaló Rogel.
Asimismo, enfatizó que los gatos son propensos a adquirir múltiples enfermedades. «Estos animales son delicados, y entre las enfermedades más comunes en ellos están la leucemia y el sida felino», apuntó.
En este sentido, los veterinarios recomiendan que los gatos sean vacunados cada año para evitar que se enfermen, ya que la vacuna ayuda a la prevención y a que estén sanos. Para prevenir que el gato se enferme de panleucopenia felina, leucemia o sida felino se aplican las vacunas triple y quíntuple.
«El hospital cuenta con la vacuna triple felina, que es la que necesita el gato para prevenir la panleucopenia», apuntó el director de Chivo Pets.
Agregó: «También tenemos la quíntuple felina, que incluye la vacuna de leucemia». Para la panleucopenia, Rogel dijo que la enfermedad es controlable, por ello la importancia de la vacunación.
«Este virus es totalmente controlable, siempre y cuando se atienda oportuna y rápidamente», aseveró. El titular indicó que en los últimos días los casos de felinos afectados por el virus se han incrementado. «Empezamos a observar felinos con los mismos síntomas. En el punto más alto del brote atendimos entre 50 y 60 gatos diarios», aseguró.
Nacionales
Video capta atropello de peatón por motociclista a excesiva velocidad
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motociclista que se desplazaba a excesiva velocidad atropella a un peatón en el sector de los miradores del Lago de Coatepeque.
El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de negocios ubicados en la zona. En las imágenes se observa cómo el peatón es embestido por el motociclista.
Socorristas atendieron la emergencia y trasladaron al peatón a un centro asistencial.
Nacionales
Conductor muere tras chocar contra un muro
Un conductor falleció en un accidente de tránsito registrado en la carretera Longitudinal del Norte, a pocos metros del plantel de la alcaldía municipal de Metapán, en Santa Ana, luego de que su vehículo impactara contra un muro.
Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña atendieron la emergencia y, tras evaluar a la víctima, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores extremar precauciones y respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas urbanas y cercanas a instalaciones públicas.