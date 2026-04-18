Accidentes con motociclistas aumentan 41 % en lo que va de 2026, según Onasevi

Un total de 1,661 accidentes de tránsito que involucran a motociclistas se han registrado entre el 1 de enero y el 16 de abril de 2026, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi). La cifra representa el 24 % del total de percances viales reportados en ese periodo y evidencia un incremento del 41 % en comparación con el mismo lapso de 2025, cuando se contabilizaban 1,182 casos.

Las estadísticas indican que, en promedio, 16 motociclistas se ven involucrados diariamente en accidentes de tránsito. Estos percances han dejado 1,621 personas lesionadas, un 47 % más que en el periodo anterior. Asimismo, se reportan 177 motociclistas fallecidos, lo que representa un aumento del 39 % respecto al año pasado y equivale al 41 % del total de muertes por siniestros viales en lo que va de 2026.

Entre las principales causas de estos accidentes se encuentran la distracción del conductor, la invasión de carril y el exceso de velocidad. Uno de los hechos recientes ocurrió el 16 de abril en el bulevar Constitución, en San Salvador, donde dos personas que se conducían en motocicleta fallecieron tras colisionar contra la parte trasera de un camión.

En paralelo, el Onasevi reporta la captura de 634 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas, quienes han sido procesados por conducción peligrosa. Uno de los casos más recientes ocurrió en el bulevar de Los Héroes, donde un conductor en estado de ebriedad atropelló a dos personas y fue detenido por la Policía Nacional Civil. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la normativa de tránsito y conducir de forma responsable.

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