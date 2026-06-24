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VIDEO | No les alcanzó para el motel: así sorprendieron a una pareja haciendo el delicioso
La alcaldía de San Salvador informó que una pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro mientras realizaba actos inapropiados en la vía pública sobre la calle Rodríguez Porth, una arteria que conecta la colonia La Cima con San Salvador.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, la situación fue detectada a través del sistema de monitoreo, lo que permitió la intervención de agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).
Tras la intervención, las personas involucradas fueron sancionadas por los agentes municipales.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las normas de convivencia ciudadana y mantener una conducta adecuada en los espacios públicos.
#CRONIO Una pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro mientras realizaba actos inapropiados en la vía pública sobre la calle Rodríguez Porth, que conecta la colonia La Cima con San Salvador.
Tras detectar la situación a través del sistema de… pic.twitter.com/KthqmKAnNl
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 24, 2026
Internacionales -deportes
Messi celebra su cumpleaños 39 en pleno Mundial
Lionel Messi celebra este 24 de junio su cumpleaños número 39. El astro argentino, nacido en Rosario en 1987, festeja una nueva vuelta al sol mientras disputa el Mundial de la FIFA.
Como era de esperarse, los mensajes de felicitación y las muestras de cariño no han dejado de llegar para el capitán de la selección argentina. Figuras del deporte, celebridades y personas cercanas al futbolista se han sumado a los homenajes en una jornada especial marcada por el reconocimiento hacia uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.
Entre los saludos destacó el del seleccionador de Argentina, Leonel Scaloni, quien dedicó unas palabras de afecto a su capitán: “El que imagino que todos queremos, que sea feliz”.
Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, también felicitó a Messi a través de su cuenta de X. “FELIZ CUMPLE L10NEL…!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO”, escribió el mandatario en la red social.
El propio Messi compartió un mensaje en el día de su cumpleaños, acompañado de un video en el que aparece entrenando.
Nacionales
Capturan a hombre con droga, dinero en efectivo y otros objetos en Soyapango
Josué David Fernández Cortez, de 24 años de edad, fue capturado en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador, tras ser sorprendido con droga y dinero sin justificar.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la noche del martes que la detención se realizó mediante un procedimiento coordinado con Inteligencia Policial.
Durante la intervención, las autoridades le incautaron porciones de marihuana, dinero en efectivo, una báscula electrónica y un teléfono celular.
Según la PNC, Fernández Cortez será remitido en los próximos días por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Nacionales
Ordenan captura de tres adultos y una adolescente acusados de almacenar y distribuir droga en La Libertad
Tras realizar dos allanamientos en La Libertad, la Fiscalía ordenó la captura de tres adultos y una adolescentes a quienes se les acusa de almacenar y distribuir distintos tipos de droga en La Libertad.
La investigación inicia cuando la FGR y la Sección Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron una alerta en la que se informaba que en dos viviendas de Colón y colonia Quezaltepec en La Libertad, se almacenaban y distribuían drogas.
En el primer registro realizado en el cantón El Capulín, distrito de Colón, La Libertad Oeste, se capturó a una adolescente de 16 años y incautaron 3 kilos con 11 gramos de metanfetamina, 225 gramos de marihuana, 1 computadora, 4 teléfonos y bolsas plásticas para comercializar la droga.
Mientras que, en la colonia Quezaltepec, Santa Tecla, La Libertad Sur, se capturó a Carlos José Rivas Girón, Susana Elizabeth Larin Natarén y Rosa Elizabeth Martínez y se les decomisó 1,205 gramos de marihuana, 5 gramos de metanfetamina, 12 gramos de cocaína, 4 teléfonos celulares, 1 tablet, 1 balanza, 2 trituradoras de marihuana y $976.30 dólares en efectivo.
Las cuatro personas serán presentadas en los tribunales competentes en los próximos días por el delito de tráfico ilícito.