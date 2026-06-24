VIDEO | No les alcanzó para el motel: así sorprendieron a una pareja haciendo el delicioso

Lionel Messi celebra este 24 de junio su cumpleaños número 39. El astro argentino, nacido en Rosario en 1987, festeja una nueva vuelta al sol mientras disputa el Mundial de la FIFA.

Como era de esperarse, los mensajes de felicitación y las muestras de cariño no han dejado de llegar para el capitán de la selección argentina. Figuras del deporte, celebridades y personas cercanas al futbolista se han sumado a los homenajes en una jornada especial marcada por el reconocimiento hacia uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.

Entre los saludos destacó el del seleccionador de Argentina, Leonel Scaloni, quien dedicó unas palabras de afecto a su capitán: “El que imagino que todos queremos, que sea feliz”.

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, también felicitó a Messi a través de su cuenta de X. “FELIZ CUMPLE L10NEL…!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO”, escribió el mandatario en la red social.

El propio Messi compartió un mensaje en el día de su cumpleaños, acompañado de un video en el que aparece entrenando.

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