Nacionales
Capturan a hombre con droga, dinero en efectivo y otros objetos en Soyapango
Josué David Fernández Cortez, de 24 años de edad, fue capturado en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador, tras ser sorprendido con droga y dinero sin justificar.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la noche del martes que la detención se realizó mediante un procedimiento coordinado con Inteligencia Policial.
Durante la intervención, las autoridades le incautaron porciones de marihuana, dinero en efectivo, una báscula electrónica y un teléfono celular.
Según la PNC, Fernández Cortez será remitido en los próximos días por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
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VIDEO | No les alcanzó para el motel: así sorprendieron a una pareja haciendo el delicioso
La alcaldía de San Salvador informó que una pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro mientras realizaba actos inapropiados en la vía pública sobre la calle Rodríguez Porth, una arteria que conecta la colonia La Cima con San Salvador.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, la situación fue detectada a través del sistema de monitoreo, lo que permitió la intervención de agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).
Tras la intervención, las personas involucradas fueron sancionadas por los agentes municipales.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las normas de convivencia ciudadana y mantener una conducta adecuada en los espacios públicos.
#CRONIO Una pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro mientras realizaba actos inapropiados en la vía pública sobre la calle Rodríguez Porth, que conecta la colonia La Cima con San Salvador.
Tras detectar la situación a través del sistema de… pic.twitter.com/KthqmKAnNl
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 24, 2026
Nacionales
Ordenan captura de tres adultos y una adolescente acusados de almacenar y distribuir droga en La Libertad
Tras realizar dos allanamientos en La Libertad, la Fiscalía ordenó la captura de tres adultos y una adolescentes a quienes se les acusa de almacenar y distribuir distintos tipos de droga en La Libertad.
La investigación inicia cuando la FGR y la Sección Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron una alerta en la que se informaba que en dos viviendas de Colón y colonia Quezaltepec en La Libertad, se almacenaban y distribuían drogas.
En el primer registro realizado en el cantón El Capulín, distrito de Colón, La Libertad Oeste, se capturó a una adolescente de 16 años y incautaron 3 kilos con 11 gramos de metanfetamina, 225 gramos de marihuana, 1 computadora, 4 teléfonos y bolsas plásticas para comercializar la droga.
Mientras que, en la colonia Quezaltepec, Santa Tecla, La Libertad Sur, se capturó a Carlos José Rivas Girón, Susana Elizabeth Larin Natarén y Rosa Elizabeth Martínez y se les decomisó 1,205 gramos de marihuana, 5 gramos de metanfetamina, 12 gramos de cocaína, 4 teléfonos celulares, 1 tablet, 1 balanza, 2 trituradoras de marihuana y $976.30 dólares en efectivo.
Las cuatro personas serán presentadas en los tribunales competentes en los próximos días por el delito de tráfico ilícito.
Nacionales
Capturan a hombre que intentaba ingresar marihuana oculta en un vehículo en aduana Las Chinamas
Un hombre fue capturado por las autoridades tras ser sorprendido intentando ingresar al país con droga oculta en un vehículo durante un procedimiento de inspección realizado en la aduana Las Chinamas, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El detenido fue identificado como José Ángel Ascencio González, de 32 años, quien fue interceptado cuando ingresaba a territorio salvadoreño. Durante una revisión de rutina, agentes policiales localizaron un compartimento oculto debajo de los asientos del conductor y del copiloto.
Según la PNC, la inspección contó con el apoyo de un binomio canino, el cual alertó sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en el automóvil. Al verificar la caleta, las autoridades encontraron varias porciones grandes de marihuana escondidas en el interior del vehículo.
Además de la droga, los agentes incautaron dos teléfonos celulares que serán incorporados a las investigaciones.
La institución policial indicó que Ascencio González será remitido a las instancias correspondientes para enfrentar cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Con la ayuda de un binomio canino en la aduana Las Chinamas, en Ahuachapán, capturamos a José Ángel Ascencio González, de 32 años de edad.
En el momento de la inspección cotidiana de vehículos que ingresan al país, se detectó una caleta debajo de los asientos entre el conductor… pic.twitter.com/mdZYjElKNk
— PNC El Salvador (@PNCSV) June 23, 2026