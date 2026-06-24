Ordenan captura de tres adultos y una adolescente acusados de almacenar y distribuir droga en La Libertad

Un hombre fue capturado por las autoridades tras ser sorprendido intentando ingresar al país con droga oculta en un vehículo durante un procedimiento de inspección realizado en la aduana Las Chinamas, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El detenido fue identificado como José Ángel Ascencio González, de 32 años, quien fue interceptado cuando ingresaba a territorio salvadoreño. Durante una revisión de rutina, agentes policiales localizaron un compartimento oculto debajo de los asientos del conductor y del copiloto.

Según la PNC, la inspección contó con el apoyo de un binomio canino, el cual alertó sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en el automóvil. Al verificar la caleta, las autoridades encontraron varias porciones grandes de marihuana escondidas en el interior del vehículo.

Además de la droga, los agentes incautaron dos teléfonos celulares que serán incorporados a las investigaciones.

La institución policial indicó que Ascencio González será remitido a las instancias correspondientes para enfrentar cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Con la ayuda de un binomio canino en la aduana Las Chinamas, en Ahuachapán, capturamos a José Ángel Ascencio González, de 32 años de edad. En el momento de la inspección cotidiana de vehículos que ingresan al país, se detectó una caleta debajo de los asientos entre el conductor… pic.twitter.com/mdZYjElKNk — PNC El Salvador (@PNCSV) June 23, 2026

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