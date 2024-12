Un muerto y dos lesionado tras fuerte accidente de tránsito en Usulután

Usuarios de redes sociales han expresado su descontento tras la participación de la popular influencer Yanira Berríos en el carnaval de San Miguel, celebrado el pasado sábado 30 de noviembre. Durante el evento, Berríos compartió videos en sus plataformas donde, al ser solicitada por sus seguidores para una sesión fotográfica, adoptó un acento característico de la región, conocido como el «acento de la J».

En uno de los clips, la influencer dice: “Andamos en ‘jan Miguel’ y nos va a dar más ‘jambre’ para más noche”, frase que generó una ola de críticas. Algunos internautas consideran que su imitación del acento migueleño fue despectiva, mientras que otros defienden que su intención fue simplemente llamar la atención.

Las reacciones en redes han sido variadas. Algunos comentarios destacan la laboriosidad de los migueleños, como el que dice: “Gracias a Dios los migueleños trabajamos y no pedimos ni hacemos el ridículo en TikTok”. Otros, en cambio, cuestionan la veracidad de la representación del acento: “¿Y que así hablan los migueleños? Yo conozco muchas personas y no hablan así, no hayan en qué poner en mal a la señora”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...