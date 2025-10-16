Nacionales
STISSS rinde homenaje al vicepresidente Félix Ulloa por su aporte al sindicalismo salvadoreño
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) otorgó un reconocimiento al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en un acto donde se destacó su trayectoria y aporte al movimiento sindical del país.
En la ceremonia participó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien acompañó al secretario general del STISSS, Edwin Ortez, durante la entrega del reconocimiento.
Castro reafirmó su compromiso de mantener vivo el legado del vicemandatario y destacó su contribución al fortalecimiento del sindicalismo salvadoreño.
El evento concluyó con la entrega formal del reconocimiento, en la que Ortez calificó a Ulloa como una figura clave en la historia del STISSS y del movimiento sindical en El Salvador.
Nacionales
MARN prevé lluvias con actividad eléctrica para este jueves
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante la mañana de este jueves no se esperan lluvias; sin embargo, hacia el final de la mañana podrían presentarse precipitaciones en la cordillera volcánica y en sectores de la zona norte del país.
Por la tarde, se prevén lluvias más organizadas en la zona norte y en la cordillera volcánica, con mayor énfasis en el occidente y centro, incluyendo posibles lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador. Durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia la zona costera, así como en puntos del norte, oriente y occidente.
Las lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 30 km/h, mientras que el ambiente se mantendrá ligeramente cálido en el día y fresco en la noche y madrugada.
Estas condiciones se deben a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, que permanece cercana a las costas de Centroamérica y mantiene la inestabilidad atmosférica en la región.
Nacionales
El Salvador cierra el 15 de octubre sin homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el miércoles 15 de octubre finalizó sin registrar homicidios en el territorio salvadoreño.
De acuerdo con los datos oficiales, entre el 1 de enero y el 14 de octubre de 2025 se contabilizan 238 días sin asesinatos. En enero se registraron 25 jornadas con cero homicidios; febrero cerró con 26; marzo con 22; abril, mayo y junio con 25 cada uno; julio con 29; agosto con 27 y octubre con 23.
Las autoridades destacan que, durante la administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha superado más de 1,000 días sin homicidios, atribuyendo los resultados a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción.
Principal
FOTOS – VIDEO | Cancillería brinda acompañamiento a familias de salvadoreños fallecidos en trágico accidente en Georgia, EE. UU.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que está brindando acompañamiento a las familias de los ocho salvadoreños que perdieron la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera interestatal I-85, en el condado de Jackson, estado de Georgia, Estados Unidos.
Según reportes extraoficiales, las víctimas serían originarias del departamento de San Vicente. Hasta el momento, se han identificado seis de los ocho fallecidos: Maribel Ramírez, de 42 años; Justin Ramírez, de 16 años; Andy Ramírez, de 14 años; Natali Ramírez, de 11 años; Evan Ramírez, de 3 años y 7 meses; y Kenia Ramírez, de 22 años, quien estaba embarazada de tres meses. Entre las víctimas se cuentan cinco menores de edad, lo que ha generado un profundo pesar en la comunidad salvadoreña dentro y fuera del país.
El accidente ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban fue impactada por un camión de remolque, provocando un incendio que consumió el vehículo. El conductor del camión, identificado como Kane Aaron Hammock, de 33 años, enfrenta ocho cargos, entre ellos homicidio vehicular, conducción distraída y operación de vehículo sin placa vigente.
A través de un comunicado, Cancillería lamentó el fallecimiento de los connacionales y expresó su solidaridad con los familiares afectados. Además, confirmó que su representación consular en Duluth, Georgia, se encuentra brindando asistencia y apoyo en las gestiones correspondientes.
La institución reiteró su compromiso de continuar acompañando a las familias en estos momentos de dolor y aseguró que están coordinando acciones para facilitar los trámites de repatriación de los cuerpos hacia El Salvador.