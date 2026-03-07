Vicepresidente Félix Ulloa y delegación del Senado de Francia proyectan alianzas en infraestructura, cultura y el Tren del Pacífico

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión con el Ministro de Estado para la Transformación Económica de Belice, Sr. Osmond Martínez, y la Embajadora de Belice en El Salvador, Sra. Lou-Anne Burns Martínez, con el propósito de intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación bilateral y regional.🇧🇿🇸🇻

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre iniciativas orientadas a promover proyectos conjuntos en áreas estratégicas como desarrollo agrícola, financiamiento climático, integración regional y formación de capital humano. En este contexto, el Vicepresidente Ulloa destacó las iniciativas impulsadas desde la Vicepresidencia para fortalecer la integración regional, entre ellas el Diplomado en Integración Centroamericana, que ya cuenta con más de 700 servidores públicos formados en este tema.

Por su parte, el Ministro Martínez destacó el interés de Belice en fortalecer el intercambio de conocimientos con El Salvador, especialmente en materia de financiamiento climático y cooperación agrícola, subrayando la importancia de este sector para la seguridad alimentaria y resaltando el aporte de comunidades como Valle de Paz, donde reside una significativa población de origen salvadoreño dedicada a la producción de hortalizas.

Finalmente, el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Sr. Jorge Urbina, destacó las oportunidades de cooperación en materia ambiental y de desarrollo territorial, señalando el interés de avanzar en un proceso de hermanamiento con una de las reservas naturales más importantes de la región. En este contexto, subrayó la relevancia de promover el intercambio de experiencias que permitan robustecer iniciativas conjuntas.

Ambas partes coincidieron en continuar impulsando espacios de diálogo y cooperación que permitan aprovechar las fortalezas complementarias de ambos países y promover iniciativas conjuntas.

