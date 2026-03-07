Nacionales
Vicepresidente Félix Ulloa y delegación del Senado de Francia proyectan alianzas en infraestructura, cultura y el Tren del Pacífico
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Presidente del Grupo de Amistad Francia-América Central del Senado Francés, Daniel Laurent, acompañado de los Senadores Jean-Marc Vayssouze-Faure y Anne-Sophie Romagny; así como de la Embajadora de Ambassade de France au Salvador, Anne Denis-Blanchardon; quienes realizaron una visita al país como resultado de la reciente misión que llevo a cabo el Vicemandatario en el país europeo.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa compartió con la delegación los principales avances del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en áreas como seguridad pública, modernización del Estado, desarrollo económico, educación y salud. Explicó que la reducción sostenida de la violencia ha permitido recuperar comunidades, fortalecer la estabilidad institucional y generar condiciones propicias para la inversión, el crecimiento económico y el turismo, al señalar que “la gente tiene otra imagen en su rostro, otra expresión; ya no sienten angustia ni miedo”.
Asimismo, presentó iniciativas orientadas al fortalecimiento del desarrollo social y cultural, entre ellas la exposición RehabilitArte, inaugurada esta semana en el Palacio Nacional, que promueve la rehabilitación y reinserción social de personas privadas de libertad a través del arte y la cultura, como parte de un enfoque integral de transformación del programa Plan Cero Ocio.
Por su parte, los senadores franceses destacaron los cambios observados en el país, particularmente en materia de seguridad y transformación urbana. Señalaron que, tras una visita realizada años atrás, hoy perciben un país con mayor dinamismo económico, espacios públicos revitalizados y condiciones más favorables para el desarrollo.
También, subrayaron que el fortalecimiento de la seguridad constituye un elemento fundamental para atraer inversión extranjera y generar nuevas oportunidades de cooperación. En ese sentido, manifestaron su interés en transmitir a distintos espacios institucionales en Francia una visión actualizada sobre la transformación que vive El Salvador, destacando su potencial como destino para proyectos empresariales.
Durante el diálogo también se abordaron oportunidades de cooperación en materia de infraestructura, movilidad urbana y transporte, incluyendo el desarrollo de proyectos estratégicos como el Tren Del Pacífico, orientado a fortalecer la conectividad logística y dinamizar el comercio regional. Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el diálogo político y parlamentario entre ambas naciones, promoviendo intercambios institucionales y nuevas oportunidades de cooperación en áreas de interés común.
Vicepresidente Ulloa se reúne con la embajadora de Belice en El Salvador para explorar oportunidades de cooperación bilateral
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión con el Ministro de Estado para la Transformación Económica de Belice, Sr. Osmond Martínez, y la Embajadora de Belice en El Salvador, Sra. Lou-Anne Burns Martínez, con el propósito de intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación bilateral y regional.🇧🇿🇸🇻
Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre iniciativas orientadas a promover proyectos conjuntos en áreas estratégicas como desarrollo agrícola, financiamiento climático, integración regional y formación de capital humano. En este contexto, el Vicepresidente Ulloa destacó las iniciativas impulsadas desde la Vicepresidencia para fortalecer la integración regional, entre ellas el Diplomado en Integración Centroamericana, que ya cuenta con más de 700 servidores públicos formados en este tema.
Por su parte, el Ministro Martínez destacó el interés de Belice en fortalecer el intercambio de conocimientos con El Salvador, especialmente en materia de financiamiento climático y cooperación agrícola, subrayando la importancia de este sector para la seguridad alimentaria y resaltando el aporte de comunidades como Valle de Paz, donde reside una significativa población de origen salvadoreño dedicada a la producción de hortalizas.
Finalmente, el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Sr. Jorge Urbina, destacó las oportunidades de cooperación en materia ambiental y de desarrollo territorial, señalando el interés de avanzar en un proceso de hermanamiento con una de las reservas naturales más importantes de la región. En este contexto, subrayó la relevancia de promover el intercambio de experiencias que permitan robustecer iniciativas conjuntas.
Ambas partes coincidieron en continuar impulsando espacios de diálogo y cooperación que permitan aprovechar las fortalezas complementarias de ambos países y promover iniciativas conjuntas.
Capturan a distribuidor de droga en Soyapango
La Policía reportó la captura de Daniel Alonso Aguilar Espinoza, de 34 años, quien transportaba marihuana.
«Este sujeto, fue intervenido en la urbanización Sierra Morena 2, de Soyapango, San Salvador Este, con un paquete grande de marihuana», informó la corporación policial.
Las autoridades detallaron que Aguilar Espinoza será remitido por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El pasado 26 de febrero, la Fuerza Armada reportó la ubicación en la urbanización Valle Verde, Apopa, San Salvador Oeste, de Manuel de Jesús Rivera Jiménez, a quien se le incautaron 118 porciones de cocaína, una báscula y $170 en efectivo.
La institución castrense detalló que Rivera Jiménez fue entregado a la Policía.