México desplegará casi 100,000 miembros de fuerzas de seguridad para el Mundial

En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por el capitán Messi y por Jorge Mas, copropietario del club floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana.

«Mi hijo me dijo: ‘¿Papá, sabes quién va a venir hoy?’ Le dije ‘No, no sé, tengo muchas cosas encima’. Me dijo ‘¡Messi!’», bromeó el mandatario estadounidense para comenzar el evento, que fue precedido por un parte sobre las operaciones de la guerra en Irán.

Mi hijo «es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte», le dijo Trump a un Messi visiblemente nervioso.

El mandatario, entre cuyos deportes predilectos no se cuenta el fútbol, hizo un recuento de la campaña de Las Garzas hasta su triunfo en la final del pasado diciembre ante Vancouver Whitecaps.

Destacó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado a mediados de 2025 en Estados Unidos, donde el club floridano ganó su primer partido oficial ante un club europeo, el Oporto portugués.

Trump incluso se tomó el tiempo para describir el gol de tiro libre del campeón mundial argentino que les dio la victoria en ese juego.

«¿Seré capaz de hacerlo si lo intento?», le preguntó a Mas, dueño principal de esta franquicia también propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.

Durante su discurso, Trump elogió a Messi como «un ganador» y dijo que, aunque vio jugar a Pelé, cree que el argentino «es mejor».

Además resaltó el logro de La Pulga de consagrarse como Jugador Más Valioso (MVP) durante dos temporadas consecutivas, un récord en la MLS. «Viniste y ganaste con toda la presión. Felicitaciones».

El astro argentino, de 38 años, ha mantenido históricamente distancia de actos con connotación política.

En enero de 2025 se ausentó de la ceremonia en la que el entonces presidente, el demócrata Joe Biden, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores reconocimientos civiles de Estados Unidos.

Durante el inventario de elogios al Inter, Trump también saludó personalmente a otros argentinos como Javier Mascherano, a quien se refirió como «un tremendo entrenador», y los jugadores Tadeo Allende y Rodrigo De Paul.

También felicitó al delantero uruguayo Luis Suárez por ser «uno de los mejores goleadores de todos los tiempos», y bromeó junto al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el hecho de que en el Inter todos los jugadores eran atractivos.

«¿Tienen algún jugador que no sea atractivo?», afirmó el líder republicano, cuyo país albergará junto a México y Canadá el Mundial de 2026.

Al término de la ceremonia, Jorge Mas y Messi le regalaron a Trump una camiseta con el dorsal 47 (su número presidencial) y una pelota conmemorativa.

La visita del plantel, que terminó en el Despacho Oval, hizo las veces de escala especial antes del partido que Las Garzas disputarán este domingo ante DC United por la tercera fecha de la MLS.

