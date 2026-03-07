Internacionales -deportes
México desplegará casi 100,000 miembros de fuerzas de seguridad para el Mundial
México desplegará cerca de 100,000 efectivos entre militares, policías y guardias privados para garantizar la seguridad durante el Mundial de fútbol 2026, informó este viernes el gobierno.
El anuncio se produce casi dos semanas después de un operativo federal en el que murió el capo narco Nemesio Oseguera «El Mencho», líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que provocó bloqueos en carreteras y escenas de violencia en varias partes del país.
El anuncio fue realizado en el propio estado de Jalisco, cuya capital, Guadalajara, es una de las sedes del Mundial junto con Ciudad de México y la norteña Monterrey.
El general Román Villalvazo Barrios, jefe de centro de coordinación del gobierno mexicano para el Mundial, detalló en la rueda de prensa que en el despliegue participarán 20.000 militares, incluidos guardias nacionales, y 55,000 elementos de las policías, además de miembros de cuerpos privados de seguridad.
«Eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99,000 efectivos», dijo al detallar que la estrategia es coordinada con Estados Unidos y Canadá.
Con el «Plan Kukulcán», el gobierno busca prevenir y ocuparse de posibles amenazas durante el mundial y garantizar la seguridad de los millones de visitantes que se esperan en las ciudades sede.
«El Mencho», el narco más buscado, tenía como centro de operaciones Jalisco y murió tras ser herido en un operativo militar lanzado en una zona residencial de ese estado el 22 de febrero.
Tras la muerte de Oseguera, miembros del cártel realizaron bloqueos en carreteras e incendiaron comercios en 20 de los 32 estados del país. Jalisco fue uno de los más afectados junto con el vecino estado de Michoacán.
Real Madrid vence al Celta y vuelve al segundo puesto de La Liga
El Real Madrid consiguió un triunfo agónico 2-1 ante el Celta de Vigo en Balaídos, en el inicio de la jornada 27 de La Liga española. El equipo blanco, que venía de dos derrotas recientes, encontró alivio gracias a un gol de Federico Valverde en el minuto 90+5, un resultado que lo mantiene en la pelea por el liderato del torneo.
Con esta victoria, el conjunto madrileño alcanzó los 63 puntos y se colocó provisionalmente a uno del FC Barcelona, líder del campeonato. El equipo catalán debía enfrentar un compromiso exigente como visitante ante el Athletic Club en Bilbao.
El encuentro comenzó con un Real Madrid decidido a tomar la iniciativa pese a llegar con varias bajas importantes. El mediocampista francés Aurelien Tchouaméni abrió el marcador en el minuto 11, aprovechando un buen inicio del equipo visitante.
Sin embargo, el Celta de Vigo reaccionó rápido. El conjunto gallego logró equilibrar el partido en el minuto 25 con un gol de Borja Iglesias, que devolvió la paridad al marcador y generó un duelo más disputado durante el resto del encuentro.
A partir de ese momento, el partido entró en una fase de tensión. El Real Madrid tuvo que resistir varios momentos de presión mientras buscaba recuperar la ventaja. El Celta, por su parte, intentó aprovechar el apoyo de su afición en Balaídos para sostener el empate e incluso sorprender en los minutos finales.
Cuando todo apuntaba a un reparto de puntos, apareció Federico Valverde en el tiempo añadido. El uruguayo marcó en el minuto 90+5 y desató la celebración del equipo visitante, que encontraba así un triunfo muy necesario después de resultados adversos en jornadas recientes.
El gol llegó en un momento crítico para el Real Madrid, que había perdido previamente ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0). Esa racha había aumentado la presión sobre el equipo, que necesitaba sumar para mantenerse cerca de la cima del campeonato.
Además, el conjunto blanco afrontó el partido con un contexto complicado. Llegaba con diez bajas entre lesiones y sanciones, incluyendo la ausencia de su principal figura ofensiva, Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de un problema físico.
Más allá de los tres puntos, el resultado también representa un impulso anímico para el Real Madrid en un momento exigente del calendario. El equipo se prepara para disputar los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa frente al Manchester City dirigido por Pep Guardiola.
La victoria en Vigo permite al club mantener el ritmo en la lucha por La Liga mientras gestiona un plantel afectado por ausencias. También demuestra la capacidad del equipo para resolver partidos cerrados incluso en condiciones adversas.
Trump homenajea a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca
En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por el capitán Messi y por Jorge Mas, copropietario del club floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana.
«Mi hijo me dijo: ‘¿Papá, sabes quién va a venir hoy?’ Le dije ‘No, no sé, tengo muchas cosas encima’. Me dijo ‘¡Messi!’», bromeó el mandatario estadounidense para comenzar el evento, que fue precedido por un parte sobre las operaciones de la guerra en Irán.
Mi hijo «es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte», le dijo Trump a un Messi visiblemente nervioso.
El mandatario, entre cuyos deportes predilectos no se cuenta el fútbol, hizo un recuento de la campaña de Las Garzas hasta su triunfo en la final del pasado diciembre ante Vancouver Whitecaps.
Destacó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado a mediados de 2025 en Estados Unidos, donde el club floridano ganó su primer partido oficial ante un club europeo, el Oporto portugués.
Trump incluso se tomó el tiempo para describir el gol de tiro libre del campeón mundial argentino que les dio la victoria en ese juego.
«¿Seré capaz de hacerlo si lo intento?», le preguntó a Mas, dueño principal de esta franquicia también propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.
Durante su discurso, Trump elogió a Messi como «un ganador» y dijo que, aunque vio jugar a Pelé, cree que el argentino «es mejor».
Además resaltó el logro de La Pulga de consagrarse como Jugador Más Valioso (MVP) durante dos temporadas consecutivas, un récord en la MLS. «Viniste y ganaste con toda la presión. Felicitaciones».
El astro argentino, de 38 años, ha mantenido históricamente distancia de actos con connotación política.
En enero de 2025 se ausentó de la ceremonia en la que el entonces presidente, el demócrata Joe Biden, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores reconocimientos civiles de Estados Unidos.
Durante el inventario de elogios al Inter, Trump también saludó personalmente a otros argentinos como Javier Mascherano, a quien se refirió como «un tremendo entrenador», y los jugadores Tadeo Allende y Rodrigo De Paul.
También felicitó al delantero uruguayo Luis Suárez por ser «uno de los mejores goleadores de todos los tiempos», y bromeó junto al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el hecho de que en el Inter todos los jugadores eran atractivos.
«¿Tienen algún jugador que no sea atractivo?», afirmó el líder republicano, cuyo país albergará junto a México y Canadá el Mundial de 2026.
Al término de la ceremonia, Jorge Mas y Messi le regalaron a Trump una camiseta con el dorsal 47 (su número presidencial) y una pelota conmemorativa.
La visita del plantel, que terminó en el Despacho Oval, hizo las veces de escala especial antes del partido que Las Garzas disputarán este domingo ante DC United por la tercera fecha de la MLS.
Presidenta de México regalará su boleto a partido inaugural de la copa del Mundo 2026
La joven mexicana que demuestre ser la mejor en el dominio del balón será premiada con el boleto personal de la presidenta Claudia Sheinbaun para el partido inaugural de Mundial de 2026 en Ciudad de México, anunció este jueves la mandataria.
La gobernante izquierdista ya había anunciado su decisión de no asistir al arranque del torneo, el 11 de junio en la capital mexicana, y de obsequiar a una mujer el boleto 00001 que le ha reservado la FIFA.
Ahora, Sheinbaum detalló en su rueda de prensa matutina que en la pugna podrán participar mujeres de 16 a 25 años que envíen un video a una plataforma oficial. «¿Qué tienen qué hacer?: dominadas (del balón) por un minuto», detalló.
Entre las juezas para elegir a la ganadora estarán Charlyn Corral, la máxima goleadora mundial y que en 2005 marcó un récord de control del esférico, y la arbitra profesional Katia Itzel García.
La mandataria informó que verá la inauguración en una multitudinaria concentración con pantallas gigantes prevista en el Zócalo (plaza central), en el centro histórico de la ciudad, donde se encuentra el palacio presidencial.
«Muy poca gente podrá ir a la inauguración. Entonces, lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar (…) a mí y al pueblo de México», dijo.
La presidenta se ha referido en otras ocasiones al elevado costo de los boletos, a lo que se suma la dificultad para conseguir uno en una megaurbe de más de 20 millones de habitantes.
En el Mundial de Norteamérica 2026 con Estados Unidos y Canadá, México será sede de 13 partidos en su capital federal, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).
El primer partido se disputará en el legendario estadio Azteca, que en 1970 y 1986 ya albergó dos inauguraciones mundialistas en las que los entonces mandatarios fueron abucheados por la multitud.