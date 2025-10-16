MARN prevé lluvias con actividad eléctrica para este jueves

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que está brindando acompañamiento a las familias de los ocho salvadoreños que perdieron la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera interestatal I-85, en el condado de Jackson, estado de Georgia, Estados Unidos.

Según reportes extraoficiales, las víctimas serían originarias del departamento de San Vicente. Hasta el momento, se han identificado seis de los ocho fallecidos: Maribel Ramírez, de 42 años; Justin Ramírez, de 16 años; Andy Ramírez, de 14 años; Natali Ramírez, de 11 años; Evan Ramírez, de 3 años y 7 meses; y Kenia Ramírez, de 22 años, quien estaba embarazada de tres meses. Entre las víctimas se cuentan cinco menores de edad, lo que ha generado un profundo pesar en la comunidad salvadoreña dentro y fuera del país.

El accidente ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban fue impactada por un camión de remolque, provocando un incendio que consumió el vehículo. El conductor del camión, identificado como Kane Aaron Hammock, de 33 años, enfrenta ocho cargos, entre ellos homicidio vehicular, conducción distraída y operación de vehículo sin placa vigente.

A través de un comunicado, Cancillería lamentó el fallecimiento de los connacionales y expresó su solidaridad con los familiares afectados. Además, confirmó que su representación consular en Duluth, Georgia, se encuentra brindando asistencia y apoyo en las gestiones correspondientes.

La institución reiteró su compromiso de continuar acompañando a las familias en estos momentos de dolor y aseguró que están coordinando acciones para facilitar los trámites de repatriación de los cuerpos hacia El Salvador.

