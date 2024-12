Este día, la Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador STIPES y la Federación de Sindicatos de Instituciones Públicas y Autónomas de El Salvador FESIPAES, a la opinión pública y pueblo salvadoreño en general, hace saber lo siguiente:

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, conforma una sociedad de economía mixta con Yllport Holding Inc., es decir, el Estado tiene un socio estratégico que le permitirá solucionar las necesidades del Puerto de Acajutla y el Puerto de La Unión, con la inversión y administración en una infraestructura moderna, eficiente y sostenible que satisfaga las necesidades del cliente, mejore la competitividad e impulse el crecimiento económico. Yilport Holding Inc. invertirá US$ 1,615 millones para el proyecto Unión Portuaria del Pacífico, que permitirá modernizar el Puerto de Acajutla y activar el Puerto de La Unión.

Nuestra organización sindical STIPES, apoyamos todo tipo de inversión que venga mejorar los servicios e infraestructura portuaria en El Salvador, lo cual es un alivio a la economía nacional, para ello, contamos con mano de obra calificada que esta lista y dispuesta a apoyar a la empresa Yilport Holding desde el inicio de sus operaciones, tanto en el Puerto de Acajutla, como el Puerto de La Unión.

Se ha instalado una mesa de dialogo que, en el más corto plazo, nos ha permitido llegar a importantes acuerdos con el gobierno de El Salvador, estos acuerdos son:

La finalización de los contratos entre la CEPA y los trabajadores se realizará en un feliz término. Todos los trabajadores portuarios, recibirán una indemnización del 150% de su último salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción de año; así como el pago proporcional por vacaciones, aguinaldo y todas las prestaciones; esto debido al cumplimiento de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.

Además, hemos tenido conversaciones con representantes de la empresa Yilport Holding, las cuales van bien avanzadas, en el sentido de poner a disposición el 100% de los trabajadores, quienes tienen una amplia experiencia en las diferentes áreas que requieren la atención de los puertos, contamos con personal técnico altamente capacitados, con dicha empresa ya hemos llegado a importantes acuerdos:

Contratar a los trabajadores portuarios Respetar nuestro convenio colectivo de trabajo Implementación de un nuevo método de trabajo operativo portuario Contratación de más personal, para fortalecer las áreas que necesitan mano de obra que permitan ser más eficientes los procesos. Fomentar el dialogo, la negociación colectiva, todo lo demás a través del acuerdo sindical con nuestra histórica organización. Construcción de políticas de estímulos salariales para los trabajadores.

Agradecemos al gobierno del Presidente Nayi Bukele, por hacernos parte de este Trabajo, de mejora de servicios en los puertos salvadoreños, al Ministerio de Trabajo, quien está jugando unos el muy importante en la transición entre CEPA y Yilport Holding, lo cual con mucha tranquera podemos decir que, se están respetando los derechos de los trabajadores portuarios.

Finalmente, damos la bienvenida a la empresa Yilport Holding, a quienes la esperamos con los brazos abiertos, para trabajar hombro a hombro y sacar adelante la economía de El Salvador, en vista que un día después de finalización con CEPA el siguiente día iniciamos operaciones con ellos, gracias por creer en nuestro país y sobre todo por creer en nuestros compañeros trabajadores del Puerto de Acajutla y Puerto de la Unión.

Todo esto, ya está acordado en feliz término con la empresa Yilport Holding Inc.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...