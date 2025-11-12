Nacionales
Rescatan a trabajador tras caer en fosa séptica en San Salvador
Un trabajador de 24 años fue rescatado con vida luego de caer accidentalmente en una fosa séptica de aproximadamente seis metros de profundidad en una construcción de un centro comercial, ubicada sobre la 8ª Avenida Sur y calle Lindo, en el barrio San Jacinto, San Salvador.
El personal del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con socorristas de Comandos de Salvamento, logró extraer al joven Denis Ernesto Grande Delgado, quien presentó fractura en una de sus piernas. Tras el rescate, fue atendido en el lugar y evaluado médicamente por el personal de socorro.
Hombre resulta lesionado tras caer de un árbol en Cabañas
Un hombre sufrió diversas lesiones luego de caer desde aproximadamente seis metros mientras realizaba labores sobre un árbol en el cantón San Francisco El Dorado, Sensuntepeque, Cabañas.
Según el informe preliminar, durante la caída el trabajador hizo contacto con líneas eléctricas, lo que le provocó arritmia, además de hematomas y laceraciones en varias partes del cuerpo.
Tras el incidente, testigos alertaron a los cuerpos de socorro, quienes le brindaron atención de emergencia y lo trasladaron al Hospital Nacional de Sensuntepeque, donde permanece recibiendo atención médica.
José, salvadoreño recién llegado de Estados Unidos, pierde la vida al estrenar su moto
José Alexander Salgado Leiva, un salvadoreño que regresaba de Estados Unidos de vacaciones, murió en un accidente de tránsito mientras estrenaba su motocicleta en el bypass de Santa María, en el departamento de Usulután.
Según información preliminar, la alta velocidad habría provocado que Salgado Leiva impactara contra un vehículo. El joven era originario del cantón San Francisco, Santa María.
Detienen a pandillero que alertaba sobre operativos policiales en Morazán
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de José Leodoro Argueta, alias “Leo Cachete”, miembro activo de la MS13, en el departamento de Morazán.
Según las autoridades, Argueta se encargaba de alertar a otros miembros de la pandilla sobre la presencia y movimientos policiales en la zona, así como de movilizar y ocultar objetos ilícitos durante los operativos.
La PNC indicó que el detenido posee varios tatuajes alusivos a pandillas y pertenece a la clica “Morazanes Locos Salvatruchos”.