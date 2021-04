Presidente Bukele critica el silencio de los presuntos medios ante la negligencia de los alcaldes que van de salida

Los alcaldes que ya están en los últimos días de su período han dejado a los habitantes expuestos a la insalubridad, pero varios medios de comunicación guardan silencio. El Presidente Nayib Bukele cuestionó el doble rasero de estas empresas que venden la idea de hacer periodismo.

“¿Ven cómo los medios opositores no dicen nada de la basura que los alcaldes salientes no recogen desde que perdieron, de la fumigación que no hacen en sus municipios a las puertas de la temporada de dengue, de que no le han pagado a sus trabajadores durante meses?”, comentó el Presidente Bukele.

En múltiples denuncias ciudadanas, ha sido posible observar promontorios de basura que se acumulan prácticamente a las puertas de las viviendas. El sistema de alcantarillado colapsa y, en pocas semanas, los desechos están esparcidos en calles y pasajes. Uno de los ejemplos que más indignación causó la semana pasada es el de San Juan Opico, donde las vías públicas estaban tapizadas de basura.

Además, frente a la temporada de lluvias y de propagación del dengue, los alcaldes no han hecho el intento de salir a ejecutar campañas de fumigación y abatización. Dejan a las familias expuestas al mortal virus.

“¿Dónde están?”, cuestionó el Presidente Bukele a los pseudo periodistas que suelen usar sus redes para expeler múltiples críticas en contra del Gobierno.

El Ejecutivo tomó la decisión de hacerse cargo del trabajo de los alcaldes, para evitar daños a la salud de los habitantes de los municipios. Obras Públicas, junto a otras instituciones, activará su personal y maquinaria para recolectar desechos en los sitios críticos.

Los reos en fase de confianza, incorporados en el Plan Cero Ocio, ya comenzaron a trabajar en labores de combate del zancudo. Así lo mostró la Dirección General de Centros Penales.

Los reos haciendo el trabajo de los alcaldes salientes.



“Los reos haciendo el trabajo de los alcaldes salientes. Poético”, sostuvo el Presidente Bukele.

Hasta el momento, los alcaldes aseguran que no tienen acceso al FODES, pero siempre siguen cobrando los impuestos y tasas municipales que les deberían permitir llevar a cabo estas obligaciones.