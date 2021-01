Muyshondt se niega a dar declaraciones a medios que no son sus aliados

Desde tempranos horas de este jueves, sindicalistas cerraron nuevamente el paso sobre la Alameda Juan Pablo II, a la altura de la alcaldía de San Salvador, esto como parte de las medidas de presión que ejecutan desde hace un año por el impago de las retenciones laborales y la privatización del sistema de recolección de desechos sólidos.

En las pancartas que sostenían los manifestantes este día se leían mensajes como: “Los trabajadores municipales le pedimos al alcalde Neto Muyshondt pague las cuotas de nuestras casas”, “Alcalde Muyshondt no haga más daño a la población, suspenda el incremento a las tasas municipales. Los trabajadores pedimos no al alza a las tasas municipales” y “Los trabajadores municipales le pedimos al alcalde Neto Muyshondt pague las cuotas de nuestras casas”.

Mientras tanto, el edil Ernesto Muyshondt sigue en su negativa de responder a los señalamientos y se limita a atacar a los medios de comunicación que no son afines a sus intereses.

“A los canales propagandísticos y a focavision yo no le doy declaraciones”, esta fue la respuesta que dio a una reportera de Canal 10 quien intentaba conocer las razones del porque aún no se han cancelado las cuotas laborales. Ante la insistencia de la periodista contestó: “Como le repito a focavisión no le doy declaraciones porque son un canal de propaganda y noticias falsas que lo único que busca es calumniar y difamar a los adversarios políticos del Gobierno”.

No es la primera vez que el alcalde reacciona de esta forma al ser cuestionado por temas a los que no quiere contestar. Recientemente también amenazó a una presentadora de Canal 33 por brindarle espacio a uno de los sindicalistas de la comuna durante una entrevista en vivo.

Y pese a que el alcalde insististe en que se trata de calumnias e intentos por difamarlo, los trabajadores han presentado documentación que respalda sus denuncias y dos cooperativas también lo han denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por este impago.