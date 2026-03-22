Nacionales
Motociclista resulta lesionado tras choque con camión en Ahuachapán
Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito con un camión que transportaba arena sobre la carretera hacia Ahuachapán.
Según los reportes preliminares, el conductor de la motocicleta fue impactado por el vehículo pesado, quedando tendido sobre el asfalto con lesiones de moderada gravedad.
Hasta el momento, la identidad del lesionado no ha sido establecida, así como las causas que originaron el percance.
Nacionales
Localizan sana y salva a mujer reportada como desaparecida
Tras recibir una denuncia por la desaparición de una mujer, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), activó el Protocolo de Búsqueda.
Sin embargo, horas después, la mujer fue localizada en buen estado de salud.
La persona fue identificada como Zoila Katty Domínguez Alvarenga. De acuerdo con la Fiscalía, “afortunadamente, ha sido localizada sin ser víctima de ningún delito”.
Nacionales
Identifican a jóvenes que murieron tras caída de árbol sobre motocicleta
Dos jóvenes fallecieron la noche del viernes 20 de marzo en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 43 de la carretera Panamericana, a la altura de Santo Domingo, en la zona limítrofe entre San Vicente y Cuscatlán.
De acuerdo con el informe de las autoridades, las víctimas se conducían en una motocicleta cuando un árbol colapsó repentinamente sobre la vía, provocando el impacto. Debido a lo inesperado del hecho, el conductor no logró realizar maniobras evasivas para evitar la colisión.
Testigos señalaron que las ramas cayeron justo en el momento en que los jóvenes transitaban por la zona, por lo que ambos murieron de forma inmediata.
Las víctimas fueron identificadas como Beatriz Rivera, originaria de San Isidro, Verapaz, y Fernando Daniel Barrera, residente de San Rafael Cedros.
Nacionales
VIDEO: Conductor recibe multa de $100 por giro indebido en San Salvador
Un conductor fue sancionado por realizar un viraje no autorizado en la intersección de la avenida Las Amapolas y calle Los Duraznos, en San Salvador.
De acuerdo con el Viceministerio de Transporte (VMT), el vehículo con placas P 62 EC5 fue detectado mientras efectuaba un giro sobre doble línea amarilla, una maniobra prohibida por la normativa de tránsito.
Ante la infracción, las autoridades procedieron a imponer una multa catalogada como TO 39, equivalente a $100.
Las autoridades han reiterado que el incumplimiento de las normas de tránsito representa un riesgo para todos los usuarios de la vía.