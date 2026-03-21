Identifican a jóvenes que murieron tras caída de árbol sobre motocicleta

Dos jóvenes fallecieron la noche del viernes 20 de marzo en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 43 de la carretera Panamericana, a la altura de Santo Domingo, en la zona limítrofe entre San Vicente y Cuscatlán.

De acuerdo con el informe de las autoridades, las víctimas se conducían en una motocicleta cuando un árbol colapsó repentinamente sobre la vía, provocando el impacto. Debido a lo inesperado del hecho, el conductor no logró realizar maniobras evasivas para evitar la colisión.

Testigos señalaron que las ramas cayeron justo en el momento en que los jóvenes transitaban por la zona, por lo que ambos murieron de forma inmediata.

Las víctimas fueron identificadas como Beatriz Rivera, originaria de San Isidro, Verapaz, y Fernando Daniel Barrera, residente de San Rafael Cedros.

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