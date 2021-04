MINSAL registra tres muertes más por COVID-19 en El Salvador

En los últimos siete días el promedio diario de los casos confirmados de COVID-19 fue de 152. La mayoría de personas detectadas con el virus son asintomáticas, aunque el riesgo de contagiar a otras personas y complicar la salud de los demás persiste.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene todas las acciones sanitarias de la estrategia preventiva y de asistencia a los pacientes, además todos los días son desarrollados exámenes para detectar los nuevos casos por medio de la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés).

A pesar que en los países vecinos como Honduras y Costa Rica el incremento de contagios está desbordado, el Gobierno salvadoreño afirma que acá la situación está bajo control, incluso se ha colaborado en alguna medida aportando insumos médicos a los hermanos centroamericanos.

En toda esta semana en El Salvador fueron confirmados un aproximado de 1,064 contagios; mientras que en Costa Rica, solo en un día, detectaron más de 1,800 contagios, un desbordamiento total.

El Presidente de la República Nayib Bukele permanentemente hace llamados a los salvadoreños para que continúen implementando todas las medidas sanitarias para estar alejados del COVID-19; la gran mayoría de la población acata dicha recomendación.

El Gobierno no ve la necesidad, en este momento, de ejercer mecanismos más rigurosos para evitar los contagios, tal y como ocurre en otras naciones donde, incluso, no han tenido más remedio que implementar el “toque de queda” para que la gente no salga de sus casas ante el incremento de contagios.

Los equipos del Gobierno trabajan todos los días para no interrumpir la vigilancia epidemiológica. Hoy hubo una nueva jornada de toma de pruebas de diagnóstico para COVID -19, y mañana se trasladarán a otra localidad para hacer más.

Diariamente son desarrolladas un promedio de 2,500 pruebas de PCR para detectar los casos de forma temprana y poder ayudar de mejor manera a los pacientes a recuperarse, se les entrega gratis un kit con el tratamiento médico y un profesional da seguimiento a cada caso llamando una vez por día durante 14 días.