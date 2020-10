MIDES solicita la fiscalización de la CICIES y pide al Alcalde Muyshondt que también lo acepte

Halloween está a la vuelta de la esquina y los anaqueles de los establecimientos, así como las páginas de tiendas online, presentan muchas opciones de disfraces, trucos, maquillaje y otros objetos para incorporar un toque tenebroso a la noche de brujas. Especialmente en este año de pandemia, cuando el festejo de Halloween será distinto, es probable que las personas busquen elementos diferentes para mantener la celebración en casa.

Pero una tabla ouija puede “liberar demonios” aunque se compre como un juguete, advirtió el investigador paranormal Paul Marsters, luego de que recientemente una tienda en Reino Unido desatara la polémica al poner a la venta una tabla ouija para Halloween por tan sólo una libra esterlina (poco más de un dólar estadounidense).

“Las tablas de ouija ciertamente no son un juguete y no deberían estar disponibles para que los niños las compren en las tiendas para Halloween, sin hablar de los adultos que no están capacitados para usarlas”, le dijo el también llamado cazafantasmas al Daily Mail.

Marsters aseguró que no importa de qué material esté hecha la tabla, de cualquier manera puede funcionar como un umbral entre este mundo y un mundo paranormal. “Todo el infierno podría desatarse si un demonio se une a alguien y lo sigue. Los espíritus desagradables pueden arañar y atacar a las personas y no deben ser molestados ya que las personas podrían resultar gravemente heridas”, indicó.

El investigador, que también asegura que es medium, afirmó que si acaso la tabla señalara la palabra “Zeus”, el usuario debe saber que se trata de un demonio tratando de atravesar el umbral, por lo que “ni siquiera debes decir el nombre ni seguir comunicándote con él”.

“En la noche de Halloween, el velo hacia el mundo de los espíritus es muy delgado y la gente está comprando estas tablas ouija sólo para Halloween, así que me da miedo pensar qué sucederá cuando estas tablas estén en las manos equivocadas”, señaló.

La polémica fue tal en Reino Unido que la tienda retiró las tablas de su oferta de objetos de Halloween, aunque en Estados Unidos pueden comprarse en algunas tiendas en línea.