María Chichilco: “El FMLN evidenció su hipocresía al no abrir los archivos militares por el caso de El Mozote”

La ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, tuvo duras críticas para los actuales dirigentes del FMLN por su nula inversión en proyectos y por no impulsar la zona del cantón El Mozote en los 10 años que estuvieron en el poder. Además, agregó que a pesar de que tuvieron en sus manos poder abrir los archivos militares del caso El Mozote, nunca lo hicieron.

“En 10 años de gobiernos del FMLN, hay que preguntar ¿Por qué no abrieron los archivos militares?. Eso evidencia más su hipocresía”, dijo la funcionaria, que también tuvo críticas para el exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, quien fungió en el cargo cuando el partido de izquierda estaba al frente.

“Eso evidencia más su hipocresía, ¿Cómo no lo hizo cuando él era el procurador? ¿Por qué no lo hizo entonces? y ¿Por qué lo piden en este momento, que no tienen poder?”, cuestionó.

La funcionaria recordó y criticó el capítulo en el que el expresidente Mauricio Funes llegó al lugar e incluso, derramó lágrimas, tras pedir perdón en un evento: “Eso de cumplirle al pueblo, no es llorar, es hacerle obras. Nosotros el próximo martes vamos a inaugurar una casa con todas las atenciones a los adultos mayores”, detalló.

María Chichilco invitó a pasar página en la historia y a ver el presente y futuro en lo que está haciendo este Gobierno: “Muchos de los que nos involucramos en el conflicto, hemos abierto la mente, los ojos, el corazón y estamos de pie con el presidente Bukele”.