Manuel “El Chino” Flores, secretario del FMLN, asegura que encuesta de Cid-Gallup está sesgada

El Ministerio de Medio Ambiente informó que durante la mañana de este viernes el cielo se mantendrá poco nublado; sin embargo, cerca del mediodía se prevé un aumento de nubosidad con lluvias aisladas en la zona nororiental y al sur de la cadena volcánica central y occidental.

Para la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias y chubascos en los alrededores de la zona norte y a lo largo de la cadena volcánica del país.

Durante la noche, se prevén lluvias y tormentas que se originarán en el norte y oriente, desplazándose hacia el suroeste, afectando la zona paracentral, central y costera.

Los vientos serán del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, mientras que en la tarde variarán entre sureste y suroeste, de 10 a 20 km/h, con ráfagas de más de 30 km/h durante las tormentas.

El ambiente se mantendrá muy cálido en el día y se tornará fresco en la noche y madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por vaguadas cercanas a la región y el flujo del este.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...