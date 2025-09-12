Nacionales
El Salvador cierra el 11 de septiembre con cero homicidios, confirma la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 11 de septiembre finalizó sin registrar homicidios en el territorio nacional, sumando así nueve días sin muertes violentas en lo que va del mes.
De acuerdo con las autoridades, septiembre mantiene la tendencia de reducción de homicidios observada en meses anteriores: 27 días sin asesinatos en agosto, 29 en julio, 25 en junio, enero y mayo, 26 en febrero y 22 en marzo.
El país recientemente superó los 1,000 días sin homicidios, un logro que el Gabinete de Seguridad atribuye a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
Nacionales
Manuel “El Chino” Flores, secretario del FMLN, asegura que encuesta de Cid-Gallup está sesgada
Manuel Flores, secretario general del FMLN, rechazó los resultados de la más reciente encuesta de Cid-Gallup, que no registró apoyo para su partido.
«Es lógico que el que paga el mariachi, pide la canción», dijo Flores durante la entrevista matutina Diálogo, al señalar que los datos están sesgados.
De acuerdo con Cid-Gallup, el respaldo al FMLN en los últimos cinco años ha oscilado entre el 2 % y el 3 %, porcentaje que el año pasado se ubicó en 3 %. Sin embargo, en el último estudio no obtuvo ningún porcentaje de aprobación, algo que Flores calificó de «imposible» y aseguró que el apoyo de la militancia se refleja en el territorio, donde actualmente desarrollan su segundo congreso nacional.
Nacionales
Bomberos controlan incendio en cabezal y reportan solo daños materiales
El Cuerpo de Bomberos reportó que durante la madrugada de este viernes 12 de septiembre logró controlar un incendio en un cabezal en el kilómetro 15 y medio de la carretera Panamericana, en el tramo conocido como Los Chorros.
Las autoridades informaron que el fuego solo dejó daños materiales y que se realizaron labores de liquidación y enfriamiento del vehículo de carga pesada.
Hasta el momento no se han determinado las causas del siniestro. El incidente provocó tráfico en la zona, por lo que el Viceministerio de Transporte (VMT) habilitó el carril reversible en la carretera Panamericana, en dirección oeste.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para esta tarde y noche en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente informó que durante la mañana de este viernes el cielo se mantendrá poco nublado; sin embargo, cerca del mediodía se prevé un aumento de nubosidad con lluvias aisladas en la zona nororiental y al sur de la cadena volcánica central y occidental.
Para la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias y chubascos en los alrededores de la zona norte y a lo largo de la cadena volcánica del país.
Durante la noche, se prevén lluvias y tormentas que se originarán en el norte y oriente, desplazándose hacia el suroeste, afectando la zona paracentral, central y costera.
Los vientos serán del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, mientras que en la tarde variarán entre sureste y suroeste, de 10 a 20 km/h, con ráfagas de más de 30 km/h durante las tormentas.
El ambiente se mantendrá muy cálido en el día y se tornará fresco en la noche y madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por vaguadas cercanas a la región y el flujo del este.