Localizan a Óscar Adonay Nieto tras 36 horas de búsqueda en Usulután
Tras 36 horas de búsqueda, el menor Óscar Adonay Nieto fue localizado con bien en el municipio de Usulután Norte, sin indicios de que fuera víctima de algún delito. Su búsqueda inició el viernes 28 de noviembre en el cantón Marquezado, distrito de Santiago de María, luego de que su familia no lograra encontrarlo.
El joven, de 16 años, se extravió después de salir de su vivienda, lo que motivó a cuerpos de socorro, instituciones gubernamentales y lugareños a organizar cuadrillas para dar con su paradero.
Óscar fue encontrado por habitantes de la zona en Finca Las Lomas, Quebrada Las Pozitas, en el cantón Batres, distrito de Santiago de María.
Voluntarios de la Cruz Roja lo evaluaron y posteriormente fue trasladado al Hospital Nacional de Santiago de María para una revisión preventiva tras permanecer más de un día a la intemperie.
ENTREGA ESPECIAL
Conmemoran décimo aniversario del fallecimiento del Dr. Armando Bukele
Este 30 de noviembre se cumplen diez años del fallecimiento del Dr. Armando Bukele, padre del presidente Nayib Bukele. Su partida causo tristeza en la población salvadoreña, que continúa recordando su legado.
Durante su vida, el Dr. Armando Bukele destacó en los ámbitos médico, social y político, ganándose el respeto de quienes lo conocieron. Su labor por el bienestar del país y su compromiso con la ciudadanía siguen siendo motivo de reconocimiento.
Igualmente, se le reconoce por las enseñanzas que dejó al pueblo salvadoreño a través de sus distintas profesiones: maestro, empresario y filántropo, así como por su papel como padre. Realizó un destacado trabajo en la crianza de sus hijos, especialmente con Nayib Bukele, quien, gracias a sus consejos y la educación recibida, formó la visión con la que sueña con un mejor El Salvador.
Entre sus mensajes, se cita la frase: “Lucha, gana y goza en esta vida y hazlo también para la otra. Busca el Reino de Dios y su justicia y lo demás te vendrá por añadidura”.
Capturan a responsable de homicidio en San Juan Nonualco
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el homicidio de un hombre de 28 años en San Juan Nonualco, La Paz, quien presentaba una lesión en la cabeza causada con arma blanca.
Ante este hecho, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó minutos después que se activó el Protocolo de Resolución de Homicidios, lo que permitió la captura de Serafín Torres Vaquerano, señalado como responsable del crimen.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho habría sido provocado por rencillas personales, luego de que la víctima intentara defender a una mujer con vínculo sentimental con el agresor.
Hombre de 28 años fue asesinado con arma blanca en San Juan Nonualco
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la tarde de este domingo sobre el homicidio de un hombre de 28 años en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. La víctima presentaba una lesión en la cabeza causada con arma blanca.
Agentes de Investigación realizan las diligencias para identificar al responsable.
Más información se brindará en las próximas horas.