Lluvias y tormentas por influencia de onda tropical y vaguadas

El Ministerio de Medio Ambiente informó que este lunes el cielo amanecerá parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica, con probabilidad de lluvias aisladas en las cordilleras Apaneca–Ilamatepec y del Bálsamo, así como en la zona norte de Santa Ana y Chalatenango. En el resto del país predominará el cielo poco nublado.

Por la tarde, se espera aumento de nubosidad sobre la cordillera volcánica, el norte y sectores del Área Metropolitana de San Salvador, con lluvias y tormentas dispersas en el resto del territorio.

Durante la noche, las lluvias y tormentas continuarán en el occidente y centro del país, mientras que en la zona oriental ingresarán desde el este y se desplazarán hacia el oeste-suroeste, cubriendo gran parte del sector.

Los vientos soplarán del noreste y este por la mañana, noche y madrugada, y cambiarán del sureste al suroeste por la tarde, entre 10 y 20 km/h, con ráfagas superiores a 40 km/h durante las tormentas.

El ambiente será muy cálido en el día y fresco en horas nocturnas y madrugada. Las condiciones están asociadas a la influencia de una onda tropical y vaguadas en la región.

