Pandilleros de la MS son condenados hasta 165 años de cárcel por diversos crímenes

«No gano con que el muchacho este detenido, ojala la jueza lo deje fuera», esas fueron las primeras declaraciones del adulto mayor agredido por el empleado de heladería.

El adulto mayor asistió al Juzgado de Paz de Nejapa, por requisito de las autoridades a la audiencia inicial contra su agresor Omar Antonio Cruz Terezón.

«Es un ser humano y todos cometemos errores, lastimosamente en este caso se sobrepaso un poco pero ni modo», comentó el adulto mayor.

Con un tono cansado y con problemas para caminar, el hombre aseguró que no le interesa ver al agresor detenido, «No me interesa a mi que el muchacho este detenido, no soy de ese tipo de personas».