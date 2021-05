Grupo de abogados denuncian penalmente al exfiscal Raúl Melara por omisión y Douglas Meléndez por armar pruebas en contra de Enrique Rais

Este lunes, el apoderado legal del empresario Enrique Rais, Carlos Miranda, presentó en las instalaciones de las oficinas administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la Sultana del municipio de Antiguo Cuscatlan del departamento de la Libertad, un escrito para pedir que se procese por una grave omisión al exfiscal Gral. de la República, Raúl Melara, ya que no acató una resolución del Grupo de Trabajo la Detención Arbitraria.

El exfiscal Raúl Melara, no acató las medidas de la resolución dada por la ONU, cometiendo el delito de omisión y por tal motivo los defensores del Sr. Enrique Rais, presentaron una denuncia demostrando que su representado ha sido procesado y perseguido ilegalmente y su derecho a la libertad física ha sido puesta en riesgo y podría ser arbitraria.

“Nosotros hemos comprobado que la fiscalía ha tenido una acción tendenciosa para perjudicar el control que nuestro representado tiene sobre la empresa MIDES, durante la administración de Duglas Melendez se fabricaron pruebas y se persiguió ilegalmente a nuestro defendido”. Así lo destacó su abogado Carlos Miranda.

El grupo de abogados destacaron que ya se encontraba un caso abierto en el que Rais, ya había sido sobre seguido en el juzgado 14 de paz y dicho caso fue citado en agosto del año 2016, ordenando una captura en que el Sr. Enrique Rais estaba esperando ser atendido por la fiscal del caso quien dicha fiscal del caso tuvo contacto con un ex abogado del Sr. Rais, el cual ha sido denunciado por patrocinio infiel.

En la documentación presentada solicitan al fiscal que revisen las actuaciones realizadas por la fiscalía y que se demuestre que hubieron intereses económicos que pretendieron despojar ilegalmente al Sr. Enrique Rais.

Según la información obtenida por parte del grupo de abogados abogados de Rais, hay pruebas de la propia Fiscalía que la fiscal Giovvana Jiménez, arbitrariamente procedió a presentar un Requerimiento Fiscal contra el Sr. Rais, sobre un expediente que ya no estaba a su cargo, sino que había sido asignado a otra Unidad en la Fiscalía. Y ella, coordinada con un ex abogado de mi cliente y que está denunciado por patrocinio infiel comprobado en El Salvador y Suiza y otros abogados inescrupulosos ha mantenido a mi cliente en un caso, por el que su meta era exigirle más de Cincuenta millones de Dólares a nuestro cliente, eso es una “extorsión utilizando el Sistema Judicial” y no vamos a parar hasta que se haga justicia.

En una entrevista realizada y publicada por La Prensa Gráfica al ex abogado del Sr. Rais fue señalado de haber cometido fraudes procesales para afectar a dos personas, cuando la resolución de la PDDH, se ha referido a actuaciones institucionales. El Sr. Rais, se encuentra sometido a procesos judiciales, en los que por cierto se le han afectado a Él, sus derechos fundamentales como afirma Naciones Unidas y a pesar de ello, confiamos en que finalmente prevalecerá la justicia y se ratificará su inocencia. De manera que el Sr. Rais, no ha sido oído y vencido en juicio, por lo que de forma contundente exigimos a LA PRENSA GRÁFICA, que deje de realizar publicaciones tendenciosas en perjuicio del Sr. Rais y que solamente pretenden seguir manipulando la opinión pública (que ya no les cree) y generan una presión mediática que va en contra de la Independencia Judicial, sobre procesos en marcha.