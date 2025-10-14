Nacionales
Jornada de limpieza en quebrada El Garrobo recolecta 10 toneladas de desechos sólidos
Como parte del Plan Invierno San Salvador Centro 2025, la municipalidad lleva a cabo una jornada de limpieza en la quebrada El Garrobo, ubicada en la Zona 4 del Distrito Capital, con el fin de prevenir inundaciones y reducir la contaminación por la acumulación de basura.
Los equipos municipales realizan labores de chapoda, retiro de material vegetal, saneado y evacuación de desechos voluminosos.
Hasta el momento, se han recolectado más de 10 toneladas de basura, las cuales serán retiradas para garantizar la fluidez de la corriente y evitar desbordamientos durante la temporada de lluvias.
Sucesos
Vecinos de Santa Rosa de Lima alarmados por avistamiento de cocodrilos tras la crecida del río
Vecinos de Santa Rosa de Lima han alertado sobre la presencia de cocodrilos en las cercanías de la colonia La Sabana y el barrio Las Delicias, tras la reciente crecida del río en la zona.
Los pobladores aseguran haber visto a los reptiles desplazándose por las orillas, lo que ha generado preocupación, especialmente entre quienes viven cerca del cauce. En redes sociales circulan videos de los animales, junto con recomendaciones para mantenerse alejados del río mientras se realizan inspecciones en el área.
Autoridades indican que el fenómeno podría estar relacionado con el aumento del nivel del agua, que habría obligado a los cocodrilos a desplazarse desde su hábitat natural hacia zonas más pobladas.
Principal
Identifican a padre e hija que perdieron la vida al chocar su motocicleta contra una vaca en La Unión
Las autoridades identificaron a las dos víctimas que perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido este lunes en el oriente del país. Se trata de Daniel Coreas Portillo, de 46 años, y su hija Yamileth Corea Vásquez, de 17, quienes se desplazaban en motocicleta cuando chocaron con una vaca sobre el kilómetro 193 de la carretera Litoral, en el cantón Piedras Blancas, Conchagua, La Unión Sur.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el impacto fue fatal para ambos. En redes sociales, la funeraria encargada de los servicios fúnebres compartió imágenes y expresó sus condolencias a la familia.
La vela se llevará a cabo en la vivienda de las víctimas, ubicada en la misma comunidad.
Nacionales
Capturan a marero que se ocultaba en zona rural de Olocuilta
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con personal La Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturaron a un marero que se mantenía escondido en el cantón Guachipilines, distrito de Olocuilta, en el municipio de La Paz Oeste.
El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, informó a través de su cuenta oficial en X que el detenido fue identificado como Mauricio Atilio Ordoñez Estupinián, alias Tambito o Little Casper, perfilado como homeboy de la estructura criminal.
Según el funcionario, el sujeto posee tatuajes alusivos a la pandilla y cuenta con antecedentes por violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, lesiones, amenazas y agrupaciones ilícitas.