Nacionales
Grave accidente deja herido al vocalista de Los Hermanos Flores
Jimmy Orellana, vocalista del grupo Los Hermanos Flores, resultó gravemente herido tras sufrir un accidente de tránsito en la madrugada de este jueves.
El percance ocurrió en la carretera Panamericana, a la altura del retorno conocido como Termos del Río, cuando Orellana perdió el control de la camioneta que conducía e impactó contra una estructura ubicada en la vía, según informes preliminares.
Cuerpos de socorro acudieron al lugar y lograron rescatar al cantante, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Posteriormente, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo estricta supervisión médica.
Nacionales
Continúa búsqueda de niño de 3 años desaparecido en San Francisco Gotera
Miembros de la Comisión Departamental y Municipal de Protección Civil, junto a autoridades locales, realizan la búsqueda de Josué Santiago, un niño de 3 años desaparecido cerca del Río San Francisco, en la colonia Morazán de San Francisco Gotera.
Según informaron las autoridades a través de redes sociales, se han organizado brigadas para cubrir un área mayor de rastreo, pese a la lluvia de leve intensidad que se mantiene en la zona.
Hasta esta mañana, las labores de búsqueda se han reanudado con la conformación de 18 brigadas integradas por la FAES, Protección Civil, Equipo Táctico Operativo, Bomberos, la Alcaldía de Morazán Sur y la Policía Nacional Civil.
Nacionales
Autoridades atendieron emergencias por lluvias ocurridas la tarde del domingo
Las intensas lluvias que afectaron la tarde del domingo provocaron múltiples emergencias en el área metropolitana de San Salvador, según informaron las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.
El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, detalló que el paso de una onda tropical generó caída de árboles, deslizamientos, desbordamiento de quebradas y ríos. Entre los incidentes más destacados figura la quebrada de La Sabana, en Ciudad Merliot, donde fue necesario desplegar equipos tácticos y personal especializado.
Las lluvias provocaron cárcavas y levantamiento del pavimento en varias zonas, como la carretera del Boquerón hacia Santa Tecla y tramos del bulevar Los Próceres. Además, se registró el desbordamiento del río Acelhuate en la calle Agua Caliente, que llevó al cierre preventivo del puente, y del río Talnique en La Libertad, con afectaciones leves. Ciudad Delgado también reportó daños menores.
Pérez destacó el trabajo de planificación y prevención realizado por Protección Civil, siguiendo instrucciones del presidente Bukele, que incluyó monitoreo, instalación de perímetros de seguridad y limpieza de tragantes en puntos críticos como la Zona Rosa y el bulevar Los Héroes.
El Cuerpo de Bomberos mantuvo vigilancia en áreas históricamente vulnerables a inundaciones, como El Arenal, colonia Málaga, río Acelhuate y colonia Santa Lucía en Ilopango.
Nacionales
El Salvador cierra el 22 de septiembre con cero homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el lunes 22 de septiembre finalizó sin homicidios en el país. Con esta jornada, septiembre acumula 17 días sin muertes violentas, correspondientes a los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22.
De acuerdo con el reporte oficial, las cifras de este mes se suman a los 27 días sin asesinatos de agosto, 29 de julio, 25 de junio, mayo y abril cada uno, 22 de marzo, 26 de febrero y 25 de enero, alcanzando un total de 221 días sin homicidios en lo que va de 2025.
Las autoridades destacan que el país ha superado los 1,000 días sin homicidios durante la actual administración, resultado de la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción.