Nacionales
Última hora: confirman hallazgo sin vida de niño de 3 años desaparecido en San Francisco Gotera
Las autoridades confirmaron este martes el hallazgo del cuerpo de Josué Santiago, el niño de 3 años que desapareció la tarde del lunes cerca del Río San Francisco, en la colonia Morazán de San Francisco Gotera, Morazán.
La búsqueda del menor movilizó a miembros de la Comisión Departamental y Municipal de Protección Civil, autoridades locales, la FAES, Bomberos, el Equipo Táctico Operativo, la Alcaldía de Morazán Sur y la Policía Nacional Civil, quienes conformaron 18 brigadas para abarcar un área extensa, pese a la lluvia de leve intensidad. Vecinos también participaron en las labores de rastreo.
Las autoridades indicaron que la investigación sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor continúa abierta.
Arte
Un encuentro entre tú, el amor y la música
Una velada para celebrar el amor en notas y versos
La Plaza Kalpataru será el escenario del concierto “Tú, el amor y la música”, una experiencia única que une poesía y música para rendir homenaje al amor en todas sus formas. La cita es este sábado 27 de septiembre a las 6:00 p. m., con una entrada de $10.00 (incluye bebida de bienvenida).
El público podrá disfrutar de un repertorio inolvidable, con piezas que van desde «Te quiero», de Mario Benedetti, hasta clásicos como «Cantares», «Sueño imposible», «Piel canela» y «Bésame mucho», entre muchas otras melodías que acarician el alma.
El concierto contará con la participación especial de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, la Camerata de Mujeres, junto a Aida Mancía y Juan Carlos Vargas, como voces solistas, y el maestro Giovanni Ardón, como pianista invitado.
Además de ser un espectáculo musical, el evento proyecta la fuerza de la palabra escrita al integrar poesía de corte universal.
El título del concierto retoma el del programa radial de poesía dirigido por Aida Mancía, transmitido por Radio El Mundo, medio que junto a Radio Clásica respalda esta iniciativa cultural.
✨ Una noche especial donde la música romántica se funde con los versos más bellos, recordándonos que el amor también canta y se escribe.
📍 Plaza Kalpataru, 928 calle La Mascota
📅 Sábado 27 de septiembre, 6:00 p. m.
🎟️ Entrada: $10.00 (con bebida de bienvenida)
Nacionales
Grave accidente deja herido al vocalista de Los Hermanos Flores
Jimmy Orellana, vocalista del grupo Los Hermanos Flores, resultó gravemente herido tras sufrir un accidente de tránsito en la madrugada de este jueves.
El percance ocurrió en la carretera Panamericana, a la altura del retorno conocido como Termos del Río, cuando Orellana perdió el control de la camioneta que conducía e impactó contra una estructura ubicada en la vía, según informes preliminares.
Cuerpos de socorro acudieron al lugar y lograron rescatar al cantante, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Posteriormente, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo estricta supervisión médica.
Nacionales
Continúa búsqueda de niño de 3 años desaparecido en San Francisco Gotera
Miembros de la Comisión Departamental y Municipal de Protección Civil, junto a autoridades locales, realizan la búsqueda de Josué Santiago, un niño de 3 años desaparecido cerca del Río San Francisco, en la colonia Morazán de San Francisco Gotera.
Según informaron las autoridades a través de redes sociales, se han organizado brigadas para cubrir un área mayor de rastreo, pese a la lluvia de leve intensidad que se mantiene en la zona.
Hasta esta mañana, las labores de búsqueda se han reanudado con la conformación de 18 brigadas integradas por la FAES, Protección Civil, Equipo Táctico Operativo, Bomberos, la Alcaldía de Morazán Sur y la Policía Nacional Civil.