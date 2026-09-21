Nacionales
Fuerte accidente de tránsito deja al menos dos personas lesionadas en bulevar Venezuela
Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre sobre el bulevar Venezuela, en San Salvador Centro.
En el percance estuvieron involucrados un vehículo tipo sedán y un microbús de transporte de personal, los cuales colisionaron por causas que, de manera preliminar, estarían relacionadas con el exceso de velocidad y la invasión del carril.
Tras el accidente, al menos dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.
La emergencia fue atendida por diversas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil.
Nacionales
VIDEO | Cruce indebido provoca choque en alameda Manuel Enrique Araujo
La imprudencia e irresponsabilidad de algunos conductores continúa siendo señalada como una de las causas de los accidentes de tránsito en el país.
En las últimas horas, las cámaras del Sistema de Videovigilancia Sívar Seguro registraron un percance vial en la intersección de la alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Loma Linda, en San Salvador.
De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el choque ocurrió luego de que uno de los dos conductores involucrados realizó un cruce indebido en la zona.
Las autoridades no reportaron personas lesionadas a causa del percance. El incidente únicamente dejó daños materiales en ambos vehículos.
🚗 CRUCE INDEBIDO PROVOCA CHOQUE EN SAN SALVADOR
Un percance vial fue registrado por las cámaras del Sistema de Videovigilancia Sívar Seguro en la intersección de la alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Loma Linda, en San Salvador.
De acuerdo con las imágenes compartidas,… pic.twitter.com/4mQ7xQ4feV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 21, 2026
Nacionales
Motociclista de 17 años resulta lesionado tras accidentarse en La Puerta de Apopa
Alrededor de las 2:30 de la madrugada de este lunes 21 de septiembre, cuerpos de socorro atendieron un percance vial en el que se vio involucrado un joven motociclista de 17 años.
De acuerdo con información preliminar, el menor perdió el control de su motocicleta y sufrió un accidente en la zona conocida como La Puerta de Apopa, en el sector que conduce hacia Nejapa.
Tras ser evaluado y estabilizado en el lugar, elementos de socorro trasladaron al joven a un centro médico cercano para recibir atención especializada por las heridas sufridas.
Al cierre de esta nota, se desconoce la identidad y condición del menor motociclista.
Sucesos
Conductor queda atascado sobre separadores tras perder el control en la alameda Juan Pablo II
Un incidente vial ocurrió a tempranas horas de este lunes sobre la alameda Juan Pablo II, donde el conductor de un vehículo particular quedó atascado sobre los separadores de la vía.
De acuerdo con informes preliminares, el percance ocurrió luego de que el conductor perdió el control del automotor, se estrelló contra los separadores y no pudo continuar su marcha.
Al lugar acudieron elementos del Viceministerio de Transporte (VMT), quienes agilizaron el tráfico vehicular y coordinaron el retiro del automotor mediante una grúa de la institución.
El percance únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.