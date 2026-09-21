Lluvias y tormentas dispersas durante diferentes periodos a lo largo día

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica y la franja costera, con lluvias breves al inicio y al final de este periodo.

Por la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad, las lluvias y las tormentas en la zona norte, la cordillera volcánica y sus alrededores, con especial énfasis en las zonas central y occidental del país.

Durante la noche, las lluvias y tormentas dispersas continuarán en todo El Salvador, concentrándose principalmente en la cadena volcánica, la zona oriental y la franja costera.

El viento variará del noroeste y noreste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Asimismo, se espera un ambiente cálido durante la tarde y fresco por la noche y la madrugada.

Estas condiciones estarán asociadas con la formación de un campo depresionario, que favorecerá el acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) a la costa, propiciando una mayor formación de nubosidad y acumulados de lluvia en distintos periodos a lo largo del día.

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