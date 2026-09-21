Nacionales
Lluvias y tormentas dispersas durante diferentes periodos a lo largo día
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica y la franja costera, con lluvias breves al inicio y al final de este periodo.
Por la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad, las lluvias y las tormentas en la zona norte, la cordillera volcánica y sus alrededores, con especial énfasis en las zonas central y occidental del país.
Durante la noche, las lluvias y tormentas dispersas continuarán en todo El Salvador, concentrándose principalmente en la cadena volcánica, la zona oriental y la franja costera.
El viento variará del noroeste y noreste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Asimismo, se espera un ambiente cálido durante la tarde y fresco por la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán asociadas con la formación de un campo depresionario, que favorecerá el acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) a la costa, propiciando una mayor formación de nubosidad y acumulados de lluvia en distintos periodos a lo largo del día.
Nacionales
Hombre cae cinco metros en una alcantarilla de Altavista y es rescatado
Un hombre fue rescatado durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre después de caer aproximadamente cinco metros dentro de una alcantarilla de aguas lluvias en la residencial Altavista, distrito de Ilopango, San Salvador Este.
La emergencia ocurrió en el Polígono 7 y movilizó a voluntarios de Comandos de Salvamento. Según el reporte de la institución citado por El Blog, la seccional de Ilopango recibió la alerta y, tras llegar al lugar, solicitó apoyo a sus compañeros de San Martín.
Ambos equipos coordinaron la extracción del hombre. Una vez fuera de la alcantarilla, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y lo trasladaron al Hospital Nacional de San Bartolo.
El reporte consultado no precisa qué provocó la caída, cuánto tiempo permaneció dentro ni cuáles fueron sus lesiones. Tampoco detalla si la alcantarilla tenía tapadera o señalización, por lo que las circunstancias del incidente siguen sin esclarecerse en la información disponible.
Principal
Choque en la Panamericana, San Vicente: un fallecido, varios heridos y un conductor detenido
Un accidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en el kilómetro 48-49 de la carretera Panamericana, cantón Talpetate, distrito de Santo Domingo, San Vicente Norte. En el hecho intervinieron un camión y un vehículo particular. La PNC reportó una persona fallecida y al menos otras diez heridas. Protección Civil indicó que 12 personas fueron trasladadas al Hospital Nacional Santa Gertrudis: ocho adultos y cuatro menores de edad.
Según el reporte policial, entre las víctimas hay un menor de 9 años que falleció mientras era trasladado. Las autoridades también informaron que un lactante permanece en estado delicado. No se han publicado identidades de las víctimas menores. El resto de heridos sigue bajo atención médica; no hay un parte hospitalario detallado de cada caso.
Horas después, la PNC detuvo a Christopher Yuvini Carrillo Palacios, de 20 años, a quien señala como presunto responsable. Será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas. Reportes policiales indican que intentó retirarse del lugar. La investigación sobre la dinámica del choque sigue abierta.
Las causas no están determinadas. Hasta que Tránsito y la Fiscalía cierren el peritaje, no corresponde atribuir velocidad, distracción u otra conducta como hecho probado.
Nacionales
Rayo cae sobre cancha de fútbol en Izalco: reportan entre cuatro y seis lesionados, dos de ellos menores
Un rayo impactó este domingo una cancha de fútbol en Santa Adelaida, cantón Cuyagualo, distrito de Izalco, Sonsonate Este, mientras se disputaba un partido. Los primeros reportes hablaron de al menos cuatro lesionados; un parte policial difundido por medios locales elevó la cifra a seis personas: cuatro adultos y dos menores de edad. No hay muertos confirmados.
Según ese reporte de la PNC, tres afectados iban descompensados y tres estables. Tres fueron llevados en vehículos particulares y los otros tres en una patrulla policial hacia un centro asistencial. Los cuerpos de socorro aún no han emitido un balance oficial con nombres, hospital de destino ni gravedad clínica.
El hecho ocurrió en una tarde de tormentas. El MARN había advertido que una onda tropical provocaría lluvias fuertes y actividad eléctrica en Sonsonate y el resto de la franja costera y volcánica. Las canchas abiertas, sin pararrayos ni refugio cercano, concentran el riesgo: el cuerpo humano y el césped húmedo conducen la descarga.
La regla básica que casi nunca se aplica en el fútbol aficionado: si entre el relámpago y el trueno pasan menos de 30 segundos, hay que salir del campo y esperar 30 minutos después del último trueno. Seguir jugando “porque ya está el partido” es lo que convierte un chaparrón en una emergencia.