Nacionales
Fatal accidente deja un fallecido y dos lesionados
Un accidente de tránsito se registró sobre el kilómetro 28 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de Santa Cruz Michapa, departamento de Cuscatlán, dejando como saldo dos personas lesionadas y una fallecida.
Socorristas de la unidad de rescate de Cruz Verde Santa Anita brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de un vehículo tipo sedán que se vio involucrado en el percance. De acuerdo con información preliminar, el automotor perdió el control por causas aún no determinadas y colisionó contra un árbol.
Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que en el lugar las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona y realizaron los procedimientos legales correspondientes.
Judicial
30 años de prisión para marero que asesinó a un policía
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
Nacionales
Enero alcanza 20 días sin homicidios en El Salvador, según cifras de la PNC
Enero suma un día más sin registrar homicidios en El Salvador, en total contabiliza 20 días sin jornadas violentas por asesinatos, según indicaron las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los datos fueron compartidos a través de la cuenta de X de la institución policial, donde se detalla que el sábado 24 de enero cerró sin jornada de homicidio en todo el territorio nacional.
«Finalizamos el sábado 24 de enero, con 0 homicidios en el país», escribió la PNC en su cuenta de X.
Los constantes patrullajes de los equipos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada también han permitido que El Salvador mantenga un contexto social alejado de la violencia, y han convertido al país en el más seguro del hemisferio occidental.
Nacionales
FOTOS | Motociclista fallece tras ser embestido por vehículo en la Troncal del Norte
Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta fueron embestidos por un vehículo sobre el kilómetro 21 de la carretera Troncal del Norte.
Socorristas de Comandos de Salvamento, de las seccionales de Guazapa y Apopa, acudieron al lugar para brindar atención de emergencia y trasladaron a las víctimas a un centro asistencial. Sin embargo, uno de los lesionados falleció durante el traslado debido a la gravedad de las heridas.
De acuerdo con informes preliminares, el accidente habría ocurrido por exceso de velocidad e invasión de carril.