Fernanfloo supera los 50 millones de suscriptores y hace historia en YouTube
El youtuber salvadoreño Fernanfloo alcanzó oficialmente la cifra de 50 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube, un récord que pocos creadores de contenido en español han logrado en la plataforma.
La noticia fue anunciada públicamente por YouTube Latinoamérica, que publicó una compilación en redes sociales celebrando el logro de Fernanfloo y recordando su evolución desde sus primeros videos hasta convertirse en una celebridad de la plataforma a nivel latinoamericano.
Fernanfloo puede presumir de ostentar las placas de Botón de Plata (100,000 suscriptores), Botón de Oro (un millón de suscriptores), Botón de Diamante (10 millones de suscriptores), y próximamente el Botón de Diamante Especial / Rubí (50 millones de suscriptores), por su más reciente logro.
Al llegar a los 50 millones de suscriptores, Fernanfloo puede presumir de estar por encima de figuras como Luisito Comunica, que registra alrededor de 45.5 millones de suscriptores.
Luis Fernando Flores Alvarado, nacido el 7 de julio de 1993 en San Salvador, es uno de los creadores digitales más reconocidos de América Latina. Desde que lanzó su canal en 2011, se consolidó como uno de los youtubers más peculiares por su característico humor y contenido.
Fernanfloo ha vuelto a estar en el foco de los reflectores por momentos significativos en su vida personal como cuando celebró su boda civil con su esposa Sofía de Flores en 2025 y anunció el nacimiento de su primer hijo, Leo Valentín, quien llegó al mundo el 1 de noviembre de 2025.
VIDEO | Primer vistazo de Yoshi en el póster oficial y en el nuevo tráiler de “Super Mario Galaxy: La Película”
La maquinaria promocional de Nintendo ha dado un nuevo impulso este domingo con la publicación de un tráiler inédito de «Super Mario Galaxy: La Película», un avance que despeja una de las grandes incógnitas que rodeaban a la secuela: la incorporación oficial de Yoshi a la historia.
El carismático dinosaurio, ausente hasta ahora en los materiales promocionales, aparece por fin en pantalla y se convierte en el eje del nuevo filme.
El adelanto no se limita a presentar a este icónico personaje, sino que también deja ver a Mario y Luigi desplegando algunas de sus habilidades más reconocibles, como el uso de la Flor de Fuego, y muestra nuevas transformaciones y situaciones que amplían el imaginario de la saga cinematográfica.
New galaxies. New friends. Yoshi joins the adventure. The Super Mario Galaxy Movie is only in theaters April 1. pic.twitter.com/77wXg8rEQu
— The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) January 25, 2026
La película, que llegará a los cines españoles el próximo 1 de abril, continúa así la senda marcada por el éxito masivo de «Super Mario Bros.: La Película», que arrasó en taquilla a nivel mundial.
El nuevo tráiler también confirma la presencia de otros personajes y variantes muy reconocibles para los fans, como Birdo, Luigi Rana, versiones infantiles de los hermanos, Mouser o incluso un T-Rex, todo ello acompañado de un montaje dinámico que combina exploración, humor y peligro.
Archivan en España denuncia de delitos sexuales contra Julio Iglesias por falta de competencia
La fiscalía española anunció este viernes el archivo de la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra el cantante Julio Iglesias, presentada por dos de sus exempleadas, al considerar que la justicia española no es competente para investigar hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana.
«Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (…) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, por la falta de competencia de la fiscalía», indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Las dos exempleadas del artista español —el cantante latino con más discos vendidos en el mundo— presentaron la denuncia el pasado 5 de enero en España, en la que afirmaban haber sido víctimas de presuntas vejaciones, acoso y abuso sexual por parte de Iglesias, a quien acusaron de aprovecharse de su posición de poder sobre empleadas jóvenes y en situación de vulnerabilidad.
Una de las denunciantes relató además a los medios que destaparon el caso supuestas penetraciones no consentidas. Según la investigación conjunta de la cadena estadounidense Univision y el medio español elDiario.es, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021 en las residencias del artista situadas en República Dominicana y las Bahamas.
Julio Iglesias, de 82 años, negó las acusaciones y solicitó el archivo de la denuncia presentada en su contra.
Tras analizar el caso, la fiscalía concluyó que no podía iniciar una investigación debido a que las denunciantes «son extranjeras» y «no residen en España», el acusado tampoco tiene domicilio en el país —reside entre Miami, República Dominicana y las Bahamas— y los presuntos hechos se produjeron «en países plenamente competentes» para su investigación judicial.
«Cambiaré», una mezcla entre el romanticismo pop de Fonsi y el estilo urbano del Ferxxo
El nuevo año comienza con una de las colaboraciones más inesperadas y potentes de la música latina. Luis Fonsi ha unido fuerzas con el fenómeno colombiano Feid para presentar «Cambiaré», un sencillo que, apuesta por el riesgo, la evolución y una reconexión profunda con la alegría.
Tras 27 años de una carrera llena de éxitos, Fonsi ha decidido salir de su zona de confort. «Me hace mucha ilusión interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo. Todo nace desde el respeto por mis raíces y esa “clave”’ que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance», afirmó el puertorriqueño.
La chispa de «Cambiaré», se encendió en Los Ángeles, durante una sesión de composición junto a sus colaboradores de confianza, Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Aunque el equipo ya tenía varios temas listos, esta pieza en particular exigía algo distinto:
«Cada vez que la cantaba, pedía ritmo y movimiento. Intenté llevarla a otro lugar, pero la canción tenía su propio camino. Cerré los ojos, me dejé llevar y estoy muy contento con el resultado», comentó Fonsi sobre el proceso creativo.
Para el apartado visual, Fonsi volvió a confiar en el director Carlos Pérez (de Elastic People), el cerebro detrás de hits globales como «Despacito» y «Échame la culpa».
El video oficial, filmado íntegramente en Puerto Rico, transporta al espectador desde un inicio misterioso hasta una explosión de color y baile. La pieza captura la esencia de la canción, culminando en una vibrante celebración callejera que refleja la energía compartida entre el boricua y el colombiano.
Con esta fusión de estilos, «Cambiaré» se perfila como el himno de la temporada, demostrando que la veteranía de Fonsi y el toque actual de Feid son la receta perfecta para la evolución del pop latino.