Premios a la Excelencia Académica 2026 destacan aportes de las IES al desarrollo del país

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de proyectos educativos innovadores, el Ministerio de Educación (Mined), a través de la Dirección de Educación Superior, entregó esta noche los Premios a la Excelencia Académica 2026, una iniciativa que destaca la calidad, la transformación educativa y el compromiso social de las instituciones de educación superior (IES) de El Salvador.

La gala se llevó a cabo en el Club Árabe Salvadoreño, con la participación del vicepresidente de la república, Félix Ulloa; la ministra de Educación, Karla Trigueros; el procurador general de la república, René Escobar; el comisionado presidencial para Salvadoreños en el Exterior, Salvador Gómez; así como representantes del cuerpo diplomático y de organismos de cooperación.

El director de Educación Superior, Christian Aparicio, señaló que esta entrega de premios constituye una iniciativa que reconoce el esfuerzo de las IES por responder de manera efectiva a los desafíos de la transformación digital, la innovación académica y la formación de profesionales para el futuro.

El vicepresidente de la república resaltó el trabajo que impulsa el Ministerio de Educación mediante la presentación de proyectos ante la comunidad académica y científica, los cuales abren la posibilidad de posicionar a El Salvador como referente en innovación y desarrollo. «Estas iniciativas nos dan la posibilidad de ir posicionándonos en esa vanguardia, en ese nuevo mundo», expresó.

Por su parte, la titular de Educación destacó que el evento reconoce el firme compromiso que tiene la academia salvadoreña con el desarrollo del país. «En esta velada premiaremos los valiosos aportes que realizan 35 instituciones de educación superior en favor del avance tecnológico, científico y social de la nación», indicó Trigueros.

La actividad busca reconocer, visibilizar y promover los aportes que las IES realizan en favor del desarrollo académico, científico, tecnológico y social del país. Más que una distinción honorífica, representa un mecanismo para impulsar la calidad educativa, en consonancia con los principios establecidos en la Política Nacional de Educación Superior.

A partir de la implementación de dicha política, el sector ha fortalecido procesos vinculados con la excelencia académica, la transformación digital, la investigación con impacto social, la internacionalización, la sostenibilidad y la formación integral de los estudiantes, consolidando un modelo educativo más pertinente, inclusivo y competitivo.

Los Premios a la Excelencia Académica se han consolidado como una plataforma para reconocer las buenas prácticas que evidencian la evolución de la educación superior salvadoreña y su capacidad para responder a las demandas del entorno nacional e internacional.

En esta edición participaron 35 instituciones, que presentaron 321 proyectos, cifra que refleja el alto nivel de involucramiento y el creciente interés por fortalecer la cultura de calidad en la educación superior del país.

La labor del jurado evaluador representó un proceso altamente riguroso y especializado, debido al elevado nivel académico y al impacto de las iniciativas presentadas. Cada proyecto reflejó el esfuerzo sostenido de las instituciones por impulsar propuestas transformadoras que contribuyan al desarrollo educativo.

La Dirección de Educación Superior detalló que en esta edición se premiaron 20 categorías relacionadas con temas ambientales, modelos educativos, internacionalización, investigación, liderazgo y otras áreas estratégicas. Entre los criterios de evaluación considerados se encuentran la innovación y pertinencia de las propuestas, la evidencia de impacto y resultados medibles, así como su sostenibilidad.

Los ganadores de la categoría Innovación Académica y Formación para las Profesiones del Futuro fueron: primer lugar, la Academia Nacional de Seguridad Pública; segundo lugar, la Universidad Francisco Gavidia; y tercer lugar, la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-Fepade.

El proceso contó con un comité evaluador integrado por representantes del Ministerio de Educación, del sector productivo y de la comunidad académica y científica nacional e internacional.

Durante el evento, la Dirección de Educación Superior también entregó una placa de reconocimiento al procurador general de la República, René Escobar, por su valioso aporte al fortalecimiento de la educación superior y su colaboración en iniciativas orientadas al desarrollo académico y profesional en El Salvador.

Con la participación de 35 instituciones y la presentación de 321 proyectos, los Premios a la Excelencia Académica 2026 reafirman el compromiso del sistema de educación superior con la innovación, la calidad y la generación de oportunidades para el desarrollo del país.

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