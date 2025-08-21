Connect with us

Escuelas públicas refuerzan disciplina con nuevas medidas impulsadas por el MINED

Publicado

Hace 42 minutos

el

Desde este martes, los centros escolares públicos del país comenzaron a aplicar las disposiciones disciplinarias emitidas por el Ministerio de Educación (MINED), bajo la dirección de la titular Karla Trigueros, quien visitó diferentes instituciones para verificar el cumplimiento de las nuevas normas.

Durante un recorrido por el Instituto Nacional de Ayutuxtepeque y el Centro Escolar Doctor Doroteo Vasconcelos, en San Salvador, la funcionaria constató que los estudiantes asistieran puntualmente, portaran el uniforme limpio, mantuvieran una adecuada presentación personal y saludaran con respeto al ingresar a clases.

“Estamos intentando replicar el civismo y el patriotismo en nuestras escuelas. Si alguien no cumple con las disposiciones, se le recordará durante el día”, afirmó Trigueros.

El MINED destacó que el orden y la disciplina son pilares fundamentales en la nueva etapa educativa que impulsa el país, por lo que los directores de cada centro escolar serán responsables de garantizar la aplicación de las medidas, sirviendo como ejemplo para alumnos, docentes y personal administrativo.

En el Centro Escolar República de Honduras, en San Salvador, el director José Tránsito García Gómez supervisó personalmente el ingreso de los estudiantes, revisando el uso correcto del uniforme, zapatos limpios, cincho y el corte de cabello en el caso de los varones. La mayoría de alumnos cumplió con lo establecido, aunque un pequeño grupo no portaba todos los requisitos.

“El cumplimiento de estas disposiciones nos ayuda a fortalecer la disciplina, a retomar prácticas como el saludo y a garantizar una formación integral. Debemos formar buenos ciudadanos desde su presentación y valores”, aseguró García Gómez.

Docentes como José Edmundo Guardado coincidieron en que las medidas beneficiarán a toda la comunidad educativa, al promover hábitos de respeto, responsabilidad y convivencia dentro y fuera de las aulas.

Nacionales

PNC reporta un nuevo día sin homicidios

Publicado

Hace 1 hora

el

21 agosto, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el miércoles 20 de agosto cerró con cero homicidios a nivel nacional, sumando así 18 jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.

Con esta cifra, El Salvador alcanza 194 días sin homicidios en 2025, que se suman a los reportados en meses anteriores: 29 en julio, 25 en junio, mayo y abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.

Las autoridades atribuyen estos resultados al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022, bajo el cual más de 86,000 pandilleros y colaboradores han sido capturados por delitos vinculados a agrupaciones ilícitas.

El país pasó de una tasa de 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, a 1.9 al cierre de 2024. Para este 2025, la proyección oficial es cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes, consolidando una reducción histórica en los índices de violencia.

 

Nacionales

Lluvias y tormentas afectarán gran parte del país este jueves

Publicado

Hace 1 hora

el

21 agosto, 2025

Por

El Ministerio de Medio Ambiente informó que, durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con lluvias puntuales en la cordillera volcánica hacia el mediodía.

Por la tarde, se prevén lluvias y tormentas en la cordillera volcánica, principalmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. Estas condiciones se extenderán al norte de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán.

Durante la noche, las tormentas formadas en la zona norte se desplazarán hacia el resto del territorio, con énfasis en el occidente y oriente, para luego avanzar hacia la zona central y la franja costera.

Las autoridades advierten que las tormentas podrían estar acompañadas de ráfagas de viento superiores a los 40 km/h. El viento se mantendrá del noreste y sureste, entre 8 y 15 km/h, y del sur en horas de la tarde, asociado a la brisa marina, con velocidades de 8 a 18 km/h.

El ambiente continuará cálido durante el día, y fresco en horas de la noche y madrugada. Estas condiciones están asociadas a la presencia de vaguadas en la región centroamericana, que favorecen la formación de lluvias y tormentas en el país.

Economia

Lotería dedica sorteo No. 416 a los salvadoreños en Estados Unidos

Publicado

Hace 12 horas

el

20 agosto, 2025

Por

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó este miércoles el sorteo LOTRA No. 416, el cual fue dedicado a los salvadoreños residentes en Estados Unidos, en reconocimiento a su esfuerzo, aporte económico y arraigo a las tradiciones.

Durante la actividad, autoridades de la institución destacaron que la diáspora salvadoreña constituye un motor fundamental para el desarrollo del país, no solo por el envío de remesas que benefician a miles de familias, sino también por la creciente inversión en diversos rubros, impulsada por el clima de seguridad e incentivos fiscales que favorecen el retorno de los compatriotas.

En la fase previa al sorteo participó Lucía Cabrera, técnica del Departamento de Relaciones con la Diáspora, quien tuvo a su cargo la elección del orden de los maletines. Asimismo, Josué Manuel Cruz Castillo, jefe de dicho departamento, introdujo los premios principales en la tómbola.

Los resultados del sorteo fueron los siguientes:

  • Primer Premio: $380,000 – Billete N.° 23788 (Vendido).

  • Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 04030 (Vendido).

  • Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 29672 (Vendido).

Los resultados oficiales pueden consultarse en el sitio web www.lnb.gob.sv. El próximo sorteo pondrá en juego un primer premio de $175,000.

Además, la Lotería invitó a visitar la exposición conmemorativa por los 155 años de historia de la institución, la cual se encuentra abierta en la sala temporal del Museo Nacional de Antropología (MUNA), de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita.

