El Salvador suma siete días sin homicidios en septiembre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el lunes 8 de septiembre cerró sin homicidios en todo el territorio nacional, sumando así siete días en el mes sin registrar asesinatos.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, las fechas sin muertes violentas corresponden al 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre.
La institución policial recordó que en meses anteriores también se han mantenido cifras similares, destacando 25 días sin homicidios en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio y 27 en agosto. En total, el país acumula 210 días sin homicidios en lo que va de 2025.
Autoridades atribuyen estos resultados a los patrullajes constantes de la PNC y la Fuerza Armada, que han contribuido a reducir la violencia y mantener a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.
MINED implementa política de cero tolerancia a la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres
El Ministerio de Educación (Mined) inició una nueva etapa bajo la gestión de la ministra Karla Trigueros, quien anunció la implementación de una política de cero tolerancia hacia la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en todas las dependencias del ministerio.
La medida fue comunicada mediante un memorándum dirigido a directores de staff, generales, de niveles y departamentales de educación. En el documento, Trigueros explicó que “en esta cartera de Estado se aplicará el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el sistema educativo y en el ámbito institucional”.
Para hacer efectiva la norma, el Mined reforzará los lineamientos y procedimientos existentes, basados en el marco legal vigente, tanto en acciones preventivas como en medidas contra prácticas discriminatorias, acoso y violencia. Las víctimas podrán acercarse a la Unidad Institucional de la Mujer o enviar su denuncia al correo unidad.mujer@mined.gob.sv, donde se activará la Comisión de Recepción y Seguimiento de Casos de Acoso Sexual y Acoso Laboral.
El ministerio garantiza que, al recibir una denuncia, se realizarán las gestiones correspondientes con instancias internas y externas para proteger integralmente a la niñez, adolescencia y mujeres, cumpliendo con el debido proceso.
Esta disposición se suma a otras medidas recientes implementadas por Trigueros, como el orden en el uniforme y corte de cabello en las escuelas públicas (18 de agosto) y la introducción de los “lunes cívicos” a partir del 1° de septiembre. Las nuevas normativas comienzan a aplicarse de inmediato y marcan el inicio de una gestión con fuerte enfoque en reglamentación y protección institucional.
Vicepresidente Ulloa dialoga con Jefe de Misión de la OIM para reforzar cooperación migratoria en el país
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Jefe de Misión de la OIM El Salvador, Nicola Graviano, con el propósito de dialogar sobre los avances y desafíos en materia migratoria, así como reafirmar el compromiso de cooperación con el país.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa, destacó los avances en materia de seguridad, que han dado lugar al fenómeno de migración inversa, permitiendo que quienes un día se vieron obligados a partir, ahora regresan a su país en un ambiente de paz, prosperidad y nuevas oportunidades de inversión; subrayando en particular, la apuesta que se está realizando en la zona oriental del país.
Agradeció, el acompañamiento brindado por la OIM en la implementación de iniciativas nacionales orientadas a la atención integral y al fortalecimiento de las políticas públicas en migración. Asimismo, reconoció el aporte del Jefe de Misión, destacando el trabajo conjunto con el Gobierno para promover oportunidades de desarrollo.
Por su parte, Graviano compartió una reflexión sobre los desafíos globales en materia migratoria y subrayó la importancia de fortalecer las alianzas con gobiernos, sector privado y comunidad internacional para generar alternativas que favorezcan a las poblaciones más vulnerables.
Este encuentro, también sirvió como espacio para despedir a Graviano, quien concluirá próximamente su misión en El Salvador, reiterando que el país seguirá contando con el respaldo de la OIM en los procesos de gestión migratoria.
Pronostican lluvias y tormentas para este martes en gran parte del país
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este martes se presentará cielo nublado y lluvias en diversos puntos del territorio nacional.
Desde la mañana se esperan chubascos en sectores de la costa y, antes del mediodía, tormentas en la franja volcánica de las zonas central y oriental.
Por la tarde, las precipitaciones continuarán en la franja volcánica central y occidental, así como en la cadena montañosa del noroccidente y nororiente, extendiéndose a los departamentos del centro hacia el final de la tarde.
Durante la noche, se prevén chubascos y tormentas en municipios costeros y cercanos a la franja volcánica.
Los vientos oscilarán entre 9 y 18 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h en zonas altas, y podrían superar los 35 km/h durante las tormentas.
Las temperaturas se mantendrán menos cálidas de lo habitual por la nubosidad, generando un ambiente más fresco en la noche y madrugada.
Según las autoridades, estas condiciones se deben al paso de una onda tropical, combinada con sistemas en niveles altos y medios de la atmósfera y un flujo del este ligeramente acelerado, lo que favorecerá la formación de chubascos y tormentas de moderadas a fuertes.