Vicepresidente Ulloa dialoga con Jefe de Misión de la OIM para reforzar cooperación migratoria en el país

El Ministerio de Educación (Mined) inició una nueva etapa bajo la gestión de la ministra Karla Trigueros, quien anunció la implementación de una política de cero tolerancia hacia la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en todas las dependencias del ministerio.

La medida fue comunicada mediante un memorándum dirigido a directores de staff, generales, de niveles y departamentales de educación. En el documento, Trigueros explicó que “en esta cartera de Estado se aplicará el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el sistema educativo y en el ámbito institucional”.

Para hacer efectiva la norma, el Mined reforzará los lineamientos y procedimientos existentes, basados en el marco legal vigente, tanto en acciones preventivas como en medidas contra prácticas discriminatorias, acoso y violencia. Las víctimas podrán acercarse a la Unidad Institucional de la Mujer o enviar su denuncia al correo unidad.mujer@mined.gob.sv, donde se activará la Comisión de Recepción y Seguimiento de Casos de Acoso Sexual y Acoso Laboral.

El ministerio garantiza que, al recibir una denuncia, se realizarán las gestiones correspondientes con instancias internas y externas para proteger integralmente a la niñez, adolescencia y mujeres, cumpliendo con el debido proceso.

Esta disposición se suma a otras medidas recientes implementadas por Trigueros, como el orden en el uniforme y corte de cabello en las escuelas públicas (18 de agosto) y la introducción de los “lunes cívicos” a partir del 1° de septiembre. Las nuevas normativas comienzan a aplicarse de inmediato y marcan el inicio de una gestión con fuerte enfoque en reglamentación y protección institucional.

