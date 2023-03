El Salvador elimina símbolos y grafitis en cumplimiento de ley contra pandillas

El Ejecutivo reafirmó que está dando cumplimiento a las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó el año pasado de la ley de proscripción de pandillas, que mandatan la eliminación de toda la simbología adoptada por estructuras delincuenciales a escala nacional.

«¿Por qué destruimos las lápidas de las tumbas de los pandilleros?», preguntó el presidente Nayib Bukele en Twitter la noche del jueves, y agregó un videoclip del reciente acto de lanzamiento de la fase V del Plan Control Territorial(PCT), explicando que todo mensaje alusivo a las pandillas es ilegal.

Con la modificación de la normativa se adicionó un tercer inciso al artículo 1 para dejar establecido que «se declaran ilegales los textos, las pinturas, los diseños, los dibujos, los grafitis o cualquier otra forma de expresión visual plasmada en propiedad pública o privada que implícita o explícitamente transmitan mensajes relacionados con las diferentes agrupaciones» criminales.

Why did we destroy the tombstones on the graves of gang members? pic.twitter.com/DUHUFKACK8