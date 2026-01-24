Economia
Revista internacional resalta a El Salvador como destino seguro para viajeros
«Travel and Tour World» define a El Salvador «como uno de los cambios más notables en la historia moderna del turismo».
«Del riesgo a la resiliencia: por qué El Salvador es más seguro para los viajeros internacionales en 2026» es el título de un reciente artículo publicado por la revista «Travel and Tour World», en el cual repasa las acciones implementadas en el país para consolidarse como el referente turístico que es en la actualidad.
«Travel and Tour World», una revista nacida en India y operada desde EE. UU., se especializa en la industria global de viajes y turismo, y que cubre rubros como aerolíneas, cruceros, tecnología y hotelería, entre otros; y a su vez analiza el comportamiento del sector en diferentes destinos y otras particularidades.
En su artículo, la revista define la transformación reportada por El Salvador en la última década como «uno de los cambios más notables en la historia moderna del turismo».
Afirmación que sustenta en la historia reciente del país, donde la violencia de las pandillas opacaba su potencial tanto en materia de turismo como de otros rubros, mencionó.
En este sentido, resaltó que este cambio es el resultado de reformas sostenidas en seguridad, inversión en la infraestructura y la implementación de un renovado enfoque en el turismo como pi lar del desarrollo nacional.
«Hoy en día, El Salvador se considera no solo en un lugar de curiosidad, sino en un destino viable y cada vez más se guro para el turismo internacional», refirió.
«Para los viajeros que buscan riqueza cultural, belleza natural y destinos emergentes, la pregunta en 2026 ya no es por qué considerar El Salvador, sino qué tan pronto», añadió.
Al respecto, destacó que El Salvador cuenta con una extraordinaria diversidad geográfica, en la que resaltan las cordilleras volcánicas, las tierras fértiles, la cultura cafetalera, los pueblos coloniales, los densos bosques y las playas de surf de primera categoría, y todo esto se encuentra en un territorio pequeño, lo que favorece que los destinos sean accesibles en pocas horas de viaje en carro.
También mencionó que la ubicación estratégica del país «se convierte en una puerta de entrada natural entre América del Norte y del Sur, y su costa en el Pacífico lo posiciona como un actor emergente en el turismo costero y de aventura».
En este contexto, la publicación señaló que la idoneidad de El Salvador como destino turístico trasciende fronteras debido a que a escala global los viajeros buscan cada vez más destinos auténticos y menos saturados.
«Su transformación también sirve como estudio de casos sobre cómo la reforma de seguridad puede liberar el potencial del turismo, diversificar las economías nacionales y remodelar la percepción internacional», sostuvo.
La revista también definió los per files ideales de quienes visitan El Salvador: viajeros aventureros que buscan surf, senderismo y exploración de volcanes; viajeros culturales interesados en la historia, la gastronomía y las tradiciones locales; nómadas digitales atraídos por la asequibilidad y la mejora de la infraestructura; viajeros de ocio que buscan destinos emergentes, con menos multitudes; familias y viajeros solitarios.
Se realizó el sorteo del Gordo Navideño de la Lotería Nacional; consulta aquí los resultados
El sorteo El Gordo Navideño se realizó con éxito y distribuyó más de 3 millones de dólares en premios, beneficiando a participantes en todo el país.
El sorteo contó con más de 12,000 oportunidades de ganar y otorgó tres premios principales: el primer premio de $1,500,000 correspondió a la serie 164 y billete 77; el segundo premio de $100,000 a la serie 414 y billete 07; y el tercer premio de $50,000 a la serie 912 y billete 18.
Para este sorteo se emitieron 100,000 billetes, organizados en series de la 000 a la 999, con billetes del 00 al 99, cada uno con 40 fracciones participantes. Para ganar los premios mayores fue necesario acertar el número de serie y el número de billete. Además, se otorgaron premios por aproximación, terminación y derivados.
Los resultados oficiales pueden consultarse en la aplicación Lotería de El Salvador, en el sitio web institucional, en listas impresas en periódicos, con agentes vendedores y en puntos de venta autorizados.
El actor Russell Brand llega a El Salvador para participar en el evento “Bitcoin Histórico”
El actor y comediante británico Russell Brand se encuentra en El Salvador para participar en el evento “Bitcoin Histórico”, que se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre en San Salvador y reunirá a destacados referentes de la comunidad cripto a nivel internacional.
Como parte de las actividades previas, Brand participó este martes en una “charla fogonera” en el Teatro Nacional, donde compartió su visión sobre el país y el papel del Bitcoin en la transformación económica impulsada por el presidente Nayib Bukele. Durante el encuentro, el actor destacó la adopción de la criptomoneda como moneda de curso legal y elogió el liderazgo del mandatario para implementar cambios significativos.
En su visita a El Salvador, Brand también recorrió la playa El Zonte, conocida como “Bitcoin Beach”, donde dialogó con el experto en criptomonedas Max Keiser. El artista británico expresó su sorpresa por el clima de optimismo que percibe en el país, en contraste con lo que calificó como “sensación de decadencia y desesperanza” en el Reino Unido.
“Se están implementando cambios radicales y significativos. Me entusiasma lo que ocurre en educación, la construcción de escuelas y el papel de los jóvenes”, afirmó Brand, quien además destacó la seguridad alcanzada por el país como un pilar del progreso. “La estabilidad y la seguridad no deberían ser un beneficio, sino el estándar mínimo que una nación debe ofrecer”, señaló.
El evento “Bitcoin Histórico” incluirá conferencias, actividades culturales y recorridos por el renovado Centro Histórico de San Salvador, con el objetivo de posicionar a la capital salvadoreña como un referente de innovación financiera y tecnológica en América Latina.
Precios de los combustibles se mantienen estables para esta quincena en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que durante la quincena del 11 al 24 de noviembre de 2025 no habrá aumentos en los precios de los combustibles, los cuales se mantendrán en niveles similares al período anterior, que registró una disminución de hasta $0.06 por galón.
Según el reporte, la gasolina superior costará $3.80 por galón en la zona central, con ligeros incrementos a $3.81 en la occidental y $3.84 en la oriental.
La gasolina regular se mantendrá en $3.50 para la zona central, $3.51 en la occidental y $3.54 en la oriental.
Por su parte, el diésel tendrá un precio de $3.36 por galón en la zona central, $3.37 en la occidental y $3.41 en la oriental.
