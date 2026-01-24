Revista internacional resalta a El Salvador como destino seguro para viajeros

«Travel and Tour World» define a El Salvador «como uno de los cambios más notables en la historia moderna del turismo».

«Del riesgo a la resiliencia: por qué El Salvador es más seguro para los viajeros internacionales en 2026» es el título de un reciente artículo publicado por la revista «Travel and Tour World», en el cual repasa las acciones implementadas en el país para consolidarse como el referente turístico que es en la actualidad.

«Travel and Tour World», una revista nacida en India y operada desde EE. UU., se especializa en la industria global de viajes y turismo, y que cubre rubros como aerolíneas, cruceros, tecnología y hotelería, entre otros; y a su vez analiza el comportamiento del sector en diferentes destinos y otras particularidades.

En su artículo, la revista define la transformación reportada por El Salvador en la última década como «uno de los cambios más notables en la historia moderna del turismo».

Afirmación que sustenta en la historia reciente del país, donde la violencia de las pandillas opacaba su potencial tanto en materia de turismo como de otros rubros, mencionó.

En este sentido, resaltó que este cambio es el resultado de reformas sostenidas en seguridad, inversión en la infraestructura y la implementación de un renovado enfoque en el turismo como pi lar del desarrollo nacional.

«Hoy en día, El Salvador se considera no solo en un lugar de curiosidad, sino en un destino viable y cada vez más se guro para el turismo internacional», refirió.

«Para los viajeros que buscan riqueza cultural, belleza natural y destinos emergentes, la pregunta en 2026 ya no es por qué considerar El Salvador, sino qué tan pronto», añadió.

Al respecto, destacó que El Salvador cuenta con una extraordinaria diversidad geográfica, en la que resaltan las cordilleras volcánicas, las tierras fértiles, la cultura cafetalera, los pueblos coloniales, los densos bosques y las playas de surf de primera categoría, y todo esto se encuentra en un territorio pequeño, lo que favorece que los destinos sean accesibles en pocas horas de viaje en carro.

También mencionó que la ubicación estratégica del país «se convierte en una puerta de entrada natural entre América del Norte y del Sur, y su costa en el Pacífico lo posiciona como un actor emergente en el turismo costero y de aventura».

En este contexto, la publicación señaló que la idoneidad de El Salvador como destino turístico trasciende fronteras debido a que a escala global los viajeros buscan cada vez más destinos auténticos y menos saturados.

«Su transformación también sirve como estudio de casos sobre cómo la reforma de seguridad puede liberar el potencial del turismo, diversificar las economías nacionales y remodelar la percepción internacional», sostuvo.

La revista también definió los per files ideales de quienes visitan El Salvador: viajeros aventureros que buscan surf, senderismo y exploración de volcanes; viajeros culturales interesados en la historia, la gastronomía y las tradiciones locales; nómadas digitales atraídos por la asequibilidad y la mejora de la infraestructura; viajeros de ocio que buscan destinos emergentes, con menos multitudes; familias y viajeros solitarios.

