El Salvador es sede de la 61.ª Reunión y 50.ª Convención de Asociaciones Chinas de Centroamérica y Panamá

La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 462, dedicado a la Superintendencia de Regulación Sanitaria, institución encargada de fortalecer la capacidad del Estado para regular y supervisar productos y servicios que impactan directamente en la salud de la población y en los aspectos sanitarios relacionados.

La Superintendencia de Regulación Sanitaria surge como respuesta a la necesidad de modernizar y consolidar el marco regulatorio del país, con el objetivo de asegurar que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos, bebidas, cosméticos, productos higiénicos, productos químicos, tabaco, productos veterinarios y otros de naturaleza similar cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia para su comercialización, distribución y consumo por la población.

Su creación representa un avance significativo en la construcción de un sistema de salud moderno y eficiente, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros en materia de salud y seguridad sanitaria.

Como parte de la fase previa del sorteo, María Teresa Zelaya, intendente de Registros e Inscripciones de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, realizó la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores. Asimismo, el equipo de la Lotería Nacional entregó el marco conmemorativo a José Portillo, jefe de la Oficina Legal de la Superintendencia de Regulación Sanitaria.

En los resultados del Sorteo LOTRA N.º 462, el primer premio, de $370,000, correspondió al billete N.º 35069, que no fue vendido. El segundo premio, de $20,000, correspondió al billete N.º 21992, que fue vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 35721, que no fue vendido.

La lista completa de números ganadores puede ser consultada en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.

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