VIDEOS | Sismo de magnitud 6.7 sacude el sur de Perú

Los precios del petróleo volvieron a cerrar al alza este miércoles, impulsados por la ruptura de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y el temor de que se prolongue la perturbación del flujo de crudo en el Golfo.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, se mantuvo por encima de los $90 y cerró con un aumento del 0.66 %, hasta los $91.62.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, subió un 1.05 %, hasta los $85.83.

«Los precios del oro negro continúan soportados en la incapacidad de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz», un paso esencial para el mercado mundial de hidrocarburos, explicó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el martes que exista un diálogo en curso con Irán y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz como un nuevo territorio de Estados Unidos.

Lipow también señaló que «es difícil saber con exactitud cuánto petróleo está siendo transportado» por Ormuz.

Aunque Trump afirmó el martes que «el estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones», Teherán sostiene que el bloqueo del paso continúa. Mientras tanto, las tensiones en la región han aumentado.

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