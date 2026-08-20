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VIDEOS | Sismo de magnitud 6.7 sacude el sur de Perú
Un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió este jueves varias regiones del sur de Perú a las 13:00 horas locales (18:00 GMT), sin que hasta el momento se reporten daños o víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Según el USGS, el epicentro se ubicó en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho, a unos 791 kilómetros al sureste de Lima, y tuvo una profundidad de 66.6 kilómetros.
Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú estimó una magnitud de 7.2 y una profundidad de 108 kilómetros.
Imágenes difundidas por medios locales muestran desprendimientos de rocas y tierra desde las partes altas de los cerros que rodean Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro y que cuenta con unos 10,000 habitantes.
«La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo» y esperamos que «no haya daños que perjudiquen a la población», declaró el alcalde de Coracora, Yony Odón, en una llamada con la televisora estatal TV Perú.
El Instituto Nacional de Defensa Civil informó en X que el sismo «fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos» y señaló que el monitoreo continúa en zonas vulnerables.
El movimiento también fue sentido en Cusco, Arequipa, Ica y Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales.
Asimismo, el sismo alcanzó Lima, aunque con una intensidad leve, según constataron periodistas de la AFP.
Internacionales
Camión que transportaba estudiantes cae a un barranco y deja 13 lesionados en Guatemala
Un camión que transportaba estudiantes cayó a un barranco y dejó 13 personas lesionadas en Alta Verapaz, Guatemala.
El accidente ocurrió en la ruta que comunica la aldea Sepajch con el municipio de Lanquín, en el departamento de Alta Verapaz, informaron medios de comunicación locales.
De acuerdo con las versiones preliminares, el conductor del camión perdió el control del volante, lo que provocó el percance y posteriormente el vuelco del vehículo.
En el camión viajaban varias personas, en su mayoría estudiantes de centros educativos locales, quienes salieron de la aldea Sepajch con destino a Lanquín para participar en un desfile inaugural por la feria patronal.
“Los pacientes fueron trasladados a la emergencia de un centro asistencial para recibir atención médica, ya que tenían golpes y heridas que requieren atención avanzada”, declaró un portavoz de Bomberos Voluntarios.
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Salvadoreño es capturado en Virginia como sospechoso de asesinar a su compañera de trabajo
Un joven salvadoreño de 19 años fue arrestado en Virginia, Maryland, Estados Unidos, como principal sospechoso de la muerte de una madre hispana.
Las autoridades estadounidenses identificaron al detenido como Alexis Antonio Cedillos Campos, de 19 años.
La víctima fue identificada como Carmen Lizet Puch, de 42 años. Su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo en Great Falls Park, Virginia.
De acuerdo con la información proporcionada, excursionistas localizaron el cuerpo sin vida de Carmen Lizet dentro del vehículo, momento en el que comenzó la investigación del caso.
Internacionales
Precios del petróleo vuelven a subir ante falta de diálogo
Los precios del petróleo volvieron a cerrar al alza este miércoles, impulsados por la ruptura de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y el temor de que se prolongue la perturbación del flujo de crudo en el Golfo.
El precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, se mantuvo por encima de los $90 y cerró con un aumento del 0.66 %, hasta los $91.62.
Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, subió un 1.05 %, hasta los $85.83.
«Los precios del oro negro continúan soportados en la incapacidad de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz», un paso esencial para el mercado mundial de hidrocarburos, explicó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el martes que exista un diálogo en curso con Irán y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz como un nuevo territorio de Estados Unidos.
Lipow también señaló que «es difícil saber con exactitud cuánto petróleo está siendo transportado» por Ormuz.
Aunque Trump afirmó el martes que «el estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones», Teherán sostiene que el bloqueo del paso continúa. Mientras tanto, las tensiones en la región han aumentado.