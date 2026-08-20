Salvadoreño es capturado en Virginia como sospechoso de asesinar a su compañera de trabajo

Un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió este jueves varias regiones del sur de Perú a las 13:00 horas locales (18:00 GMT), sin que hasta el momento se reporten daños o víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según el USGS, el epicentro se ubicó en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho, a unos 791 kilómetros al sureste de Lima, y tuvo una profundidad de 66.6 kilómetros.

Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú estimó una magnitud de 7.2 y una profundidad de 108 kilómetros.

Imágenes difundidas por medios locales muestran desprendimientos de rocas y tierra desde las partes altas de los cerros que rodean Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro y que cuenta con unos 10,000 habitantes.

«La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo» y esperamos que «no haya daños que perjudiquen a la población», declaró el alcalde de Coracora, Yony Odón, en una llamada con la televisora estatal TV Perú.

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó en X que el sismo «fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos» y señaló que el monitoreo continúa en zonas vulnerables.

El movimiento también fue sentido en Cusco, Arequipa, Ica y Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales.

Asimismo, el sismo alcanzó Lima, aunque con una intensidad leve, según constataron periodistas de la AFP.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...