Distracción al volante lidera las causas de accidentes de tránsito en El Salvador

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, afirmó que ocho de cada 10 personas que son víctimas de accidentes de tránsito son motociclistas o peatones.

Según Reyes, la principal causa de los siniestros viales es la distracción al volante. También señaló otras causas recurrentes, entre ellas el exceso de velocidad, invadir el carril contrario, la inexperiencia y la imprudencia de los peatones.

«Los más afectados son motociclistas y peatones. Entre ambos llegan al 80 por ciento. Ocho de cada diez víctimas son relacionados con peatones y motociclistas», afirmó Reyes.

En cuanto a las edades, el viceministro indicó que los más afectados son los adultos jóvenes, específicamente quienes tienen entre 18 y 30 años.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026 han ocurrido 15,907 accidentes de tránsito. Estos hechos han dejado un registro de 11,231 personas lesionadas y 1,023 fallecidos.

El Observatorio también registra durante 2026 un total de 373 motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito.

Reyes afirmó que las instituciones del Estado trabajan en planes de prevención y atención de víctimas. Sin embargo, señaló que también debe existir un sentido de responsabilidad por parte de los conductores.

El Viceministerio de Transporte mantiene vigente la campaña «La vida no es un juego», mediante la cual busca concientizar a la población sobre el respeto a las normas de tránsito.

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