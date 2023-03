Denuncian “Amaños”, del alcalde de Olocuilta para favorecer a Salume en licitación por contrato para tratamiento de la basura

De acuerdo a declaraciones provenientes del seno del Concejo Municipal de Olocuilta, departamento de La Paz, se tuvo conocimiento que algunos de los Concejales que salvaron su voto en el proceso de licitación que derivó en la adjudicación de la empresa PULSEM propiedad de Salume y administradora del relleno sanitario de La Libertad, presentarán aviso penal contra el Alcalde de Olocuilta Sr. Ronald López Preza, así como a miembros del Concejo Muncipal, Jefe de UACI y Gerente legal de la comuna por los delitos de Actos Arbitrarios, falsedad documental y Negociaciones Ilícitas, en virtud de las anomalías detectadas en la contratación antes indicada.

El Alcalde y Concejo Muncipal de Olocuilta, ya habían sido previamente denunciados por la empresa afectada en la licitación, que brindada las mejores condiciones en precio y servicio para ser adjudicada, pero que fue maliciosamente descalificada con criterios que no constaban en la base de licitación.

Una fuente consultada explicó que la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó la contratación de la empresa de Salume, pese a no haber cumplido con los requisitos legales y técnicos solicitados, por ejemplo, se requerían declaraciones juradas en las cuales se hiciera constar que PULSEM no se encontraba sometida a ningún proceso judicial o reclamaciones por daños ambientales y también una constancia sobre la capacidad utilizada diariamente en el relleno sanitario, en ambos casos la empresa no aportó la información a pesar de haber sido prevenida y que la sanción de incumplir era la descalificación del proceso.

Aún con las faltas en el expediente de ofertante de la empresa de Salume y tener menor puntaje de calificación que la otra compañía participante, el Alcalde Municipal junto con la mayoría del Concejo Muncipal decidieron contratar a PULSEM. Luego, cuando la otra compañía impugnó la decisión la Comisión de Alto Nivel falseó la información presentando un acta para votación del Concejo Municipal en la que se restaban puntos a la empresa ofertante que recurrió, para garantizarse que Salume mantendría el contrato. El escándalo saltó cuando los Concejales se dieron cuenta que la Comisión generó dos actas sobre el mismo hecho, una para el Concejo y otra notificada a las partes ofertantes, en un claro delito de falsedad documental.

Otras prácticas fraudulentas de Alcaldías relacionadas con empresa de Salume.

De forma similar a lo ocurrido con la municipalidad de Olocuilta ha ocurrido en el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, donde el Alcalde, Sr. Henry Esmildo Flores, omitió aplicar la ley de contratación del Estado cuando correspondía sancionar a la empresa PULSEM de Salume por haber cometido en al menos dos licitaciones (2017 y 2018) el fraude de invocar hechos falsos para obtener contrataciones del servicio de disposición final de la basura. Precisamente un examen de fiscalización de Corte de Cuentas corroboró que Salume ofertó por un servicio que en ese momento no podía brindar, consistente en recibir en su botadero municipal una cantidad promedio de 160 toneladas diarias de basura, sin contar con el permiso ambiental correspondiente. En ese periodo Salume recibió ilegalmente más de $1.4 millones de dólares de la administración municipal de Roberto d’Aubuisson por un servicio que no podía prestar.

Y luego, el Alcalde Henry Flores lejos de cumplir la ley, sancionando la empresa de Salume y exigiendo el reintegro del dinero ilegalmente obtenido por un servicio que no estaban autorizados a prestar; lo que ha hecho es adjudicarle nuevos contratos, como en el año 2022 en el que contrató a PULSEM, pese a que era el precio más alto de las ofertas presentadas.

Si en el caso de Santa Tecla, el Alcalde Flores omitió dar cumplimiento a la ley que obligaba inhabilitar por cinco años para contratar a la empresa de Salume; por el contrario, con la intención de eliminarle toda la competencia a Salume, el Alcalde de Mejicanos, Saúl Meléndez, pretende inhabilitar a la empresa Pronobis, S.A., invocando una infracción consistente en la supuesta interrupción del servicio de disposición final de la basura por un día, lo que ha intentado probar con un acta policial que contiene información falsa ya que cita declaración de un empleado de la empresa del Relleno Sanitario de Nejapa que materialmente no estaba presente el 17 de diciembre de 2022, día en que según el alcalde se produjo un cierre del relleno.

De inhabilitar a Pronobis, S.A, por el plazo de dos años por un hecho basado en prueba falsa y que en todo caso de haber ocurrido era causal únicamente de una multa económica mínima, el Alcalde de Mejicanos estaría limpiando el camino a la empresa de Salume para que no tenga competencia en las contrataciones por el servicio de disposición final y pueda seguir siendo adjudicando con los precios más altos en el mercado del manejo y tratamiento de la basura, en detrimento de las finanzas públicas.

