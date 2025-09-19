Conductor en sentido contrario provoca triple choque y deja un herido

Por la mañana el cielo se mantendrá nublado, con lluvias dispersas de baja intensidad en la costa y zonas aledañas a la cordillera volcánica; además, lluvia puntual en sectores aledaños a montañas, incluido el AMSS. El viento será del este y sureste entre 7 y 18 km/h. El ambiente estará fresco.

Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas dispersas y de moderada intensidad en la costa y la cadena montañosa norte, con énfasis en la zona oriental, en el resto del país, con lluvias puntuales en zonas aledañas a zonas de montaña. El viento variará del sur y este, entre 8 y 18 km/h. El ambiente será cálido.

Por la noche continúa el cielo parcialmente nublado, con lluvias en la costa y franja norte de la zona centro y occidente, con énfasis en los departamentos de Santa Ana, La Libertad y Sonsonate. El viento será del este y sureste, entre 8 y 18 km/h. El ambiente estará fresco.

Condiciones dominantes influencia de una circulación ciclónica (campo depresionario) asociado a una onda tropical y la ZCIT que mantienen ingreso de humedad del pacífico.

