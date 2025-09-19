Nacionales
Lluvias frecuentes por influencia de la ZCIT y onda tropical
Por la mañana el cielo se mantendrá nublado, con lluvias dispersas de baja intensidad en la costa y zonas aledañas a la cordillera volcánica; además, lluvia puntual en sectores aledaños a montañas, incluido el AMSS. El viento será del este y sureste entre 7 y 18 km/h. El ambiente estará fresco.
Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas dispersas y de moderada intensidad en la costa y la cadena montañosa norte, con énfasis en la zona oriental, en el resto del país, con lluvias puntuales en zonas aledañas a zonas de montaña. El viento variará del sur y este, entre 8 y 18 km/h. El ambiente será cálido.
Por la noche continúa el cielo parcialmente nublado, con lluvias en la costa y franja norte de la zona centro y occidente, con énfasis en los departamentos de Santa Ana, La Libertad y Sonsonate. El viento será del este y sureste, entre 8 y 18 km/h. El ambiente estará fresco.
Condiciones dominantes influencia de una circulación ciclónica (campo depresionario) asociado a una onda tropical y la ZCIT que mantienen ingreso de humedad del pacífico.
Nacionales
Conductor en sentido contrario provoca triple choque y deja un herido
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que un conductor que circulaba en sentido contrario ocasionó un triple choque la noche del jueves en San Salvador.
Según el informe preliminar, el accidente se registró sobre la alameda Franklin Roosevelt y la 25 Avenida Sur, en las cercanías del parque Cuscatlán. Como resultado del percance, uno de los automovilistas resultó lesionado y fue trasladado de inmediato a un hospital.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre realizaron una inspección en la zona para determinar responsabilidades y garantizar que se haga justicia para las personas afectadas.
Nacionales
Sepultan a niño de 2 años que falleció tras asfixiarse con uvas en Ahuachapán
Este jueves fue sepultado el niño de dos años que perdió la vida luego de asfixiarse con unas uvas en el caserío Los Paniaguas, distrito de Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán.
Familiares, vecinos y amigos acompañaron a la familia en el funeral, mientras que en redes sociales se multiplicaron los mensajes de solidaridad y llamados a los padres de familia a extremar precauciones para evitar este tipo de tragedias.
Tragedia en Atiquizaya: niño de 2 años muere tras asfixiarse con uvas
Nacionales
Fonat capacita a motoristas de la Ruta 101-B para prevenir accidentes de tránsito
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) desarrolló una nueva jornada de capacitación dirigida a motoristas del transporte público, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y evitar más víctimas por accidentes de tránsito.
En esta ocasión, conductores de la Ruta 101-B participaron en charlas impartidas por técnicos del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Conasevi), quienes compartieron herramientas para prevenir percances y socializaron las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, vigentes desde diciembre del año pasado.
El Fonat ofrece capacitaciones gratuitas en movilidad segura a conductores de transporte de pasajeros, carga y empresas privadas. Estas formaciones pueden solicitarse a través del sitio web de la institución para abrir más espacios de educación vial en el país.