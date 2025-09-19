Nacionales
Él era David, joven que murió atrapado entre escombros en La Paz
Un trágico accidente laboral ocurrió la mañana del jueves en el cantón San Pedro La Palma, distrito de Tapalhuaca, La Paz, donde José David Ramos Santana, de 23 años, perdió la vida tras quedar atrapado entre escombros.
Ramos laboraba como cargador en un camión utilizado para la distribución de tierra y arena. Según informes preliminares, mientras realizaba sus labores, parte del terreno cedió, provocando que una gran cantidad de tierra lo soterrara.
El joven residía en el barrio El Calvario, cerca de la entrada al distrito de Tapalhuaca. Autoridades se hicieron presentes en el lugar para iniciar las investigaciones y coordinar la recuperación del cuerpo.
Familiares, amigos y vecinos lamentaron profundamente su partida, recordándolo como un muchacho trabajador, con sueños y un gran futuro por delante.
Nacionales
Autoridades capturan a 57 personas vinculadas a pandillas en Sonsonate
La Fiscalía General de La República de El Salvador (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron, esta madrugada, la operación denominada Perseo, con la cual hicieron efectivas 57 órdenes de captura en contra de personas que cometieron diferentes delitos y mantenían en zozobra a la población.
Entre los detenidos se encuentran 50 adultos y 7 menores de edad, algunos de ellos son miembros de las clicas Nahuizalco Criminal Locos Salvatruchos y Acajutla Locos Salvatruchos, de la MS, con rangos de homeboys o colaboradores.
Esta investigación inició desde abril de 2024, cuando se identificó a Ronald Humberto Ramos Salama como cabecilla de esta estrura y encargado de la zona donde operaba la clica Nahuizalco Criminal Locos Salvatruchos.
Se ha determinado que los detenidos se encargaban de alimentar y brindar servicios a pandilleros que se encontraban escondidos en las montañas huyendo del Régimen de Excepción.
Con esta operación, también se logra capturar a Roxana Yamileth Jaco y a Rina del Carmen Ventura, quienes pretendían vender y distribuir droga, utilizando sus contactos al interior de la MS.
Durante el operativo se realizaron 28 allanamientos en distintos puntos de Acajutla, San Antonio del Monte y Nahuizalco, departamento de Sonsonate.
Algunos capturados son:
- Eliezer Vladimir Cortez Esquina
- Rina del Carmen Ventura
- José Mario Ramírez Rafael
- Kevin Alonso Zelada Benavides
- Rene Alberto Cerrato
- Roxana Yamileth Jaco
- Edwin Giovanni Esquina Cortez
- José Israel Rivera Canizales
- José Santos Zacapa
- Jaime Alberto Jiménez Patriz
- Milton Danilo Torres Renderos
- Melvin Edgardo Najo
- Kevin Douglas Pérez Pian
- Rodrigo Alberto Flores Aguilar
Quienes serán presentados ante los juzgados correspondientes en las próximas horas para ser procesados por agrupaciones ilícitas, actos preparatorios, proposición conspiración y asociaciones delictivas.
Nacionales
Conductor en sentido contrario provoca triple choque y deja un herido
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que un conductor que circulaba en sentido contrario ocasionó un triple choque la noche del jueves en San Salvador.
Según el informe preliminar, el accidente se registró sobre la alameda Franklin Roosevelt y la 25 Avenida Sur, en las cercanías del parque Cuscatlán. Como resultado del percance, uno de los automovilistas resultó lesionado y fue trasladado de inmediato a un hospital.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre realizaron una inspección en la zona para determinar responsabilidades y garantizar que se haga justicia para las personas afectadas.
Nacionales
Lluvias frecuentes por influencia de la ZCIT y onda tropical
Por la mañana el cielo se mantendrá nublado, con lluvias dispersas de baja intensidad en la costa y zonas aledañas a la cordillera volcánica; además, lluvia puntual en sectores aledaños a montañas, incluido el AMSS. El viento será del este y sureste entre 7 y 18 km/h. El ambiente estará fresco.
Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas dispersas y de moderada intensidad en la costa y la cadena montañosa norte, con énfasis en la zona oriental, en el resto del país, con lluvias puntuales en zonas aledañas a zonas de montaña. El viento variará del sur y este, entre 8 y 18 km/h. El ambiente será cálido.
Por la noche continúa el cielo parcialmente nublado, con lluvias en la costa y franja norte de la zona centro y occidente, con énfasis en los departamentos de Santa Ana, La Libertad y Sonsonate. El viento será del este y sureste, entre 8 y 18 km/h. El ambiente estará fresco.
Condiciones dominantes influencia de una circulación ciclónica (campo depresionario) asociado a una onda tropical y la ZCIT que mantienen ingreso de humedad del pacífico.