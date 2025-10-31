Capturan en Olocuilta a joven con drogas y arma artesanal

Esta madrugada, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y Migración, ejecutó un operativo que permitió la captura de 28 personas, entre ellas extranjeros, acusadas de hurto en buses del transporte colectivo.

La estructura operaba desde 2021 y cada miembro tenía un rol específico: abordaban los buses en grupos de tres a cinco personas; algunos distraían a la víctima, otros sustraían pertenencias de bolsos o carteras, y un tercero almacenaba los objetos robados, que luego eran recogidos por otra persona en un punto de encuentro.

Entre los detenidos hay ciudadanos nicaragüenses y hondureños que se alojaban en hospedajes debido a irregularidades migratorias.

Durante los allanamientos realizados en distintos sectores del país, las autoridades incautaron 39 celulares, dinero en efectivo, recibos de transferencias bancarias, dispositivos electrónicos, un arma de fuego con municiones y un vehículo.

