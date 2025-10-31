Connect with us

Nacionales

Capturan en Olocuilta a joven con drogas y arma artesanal

Publicado

Hace 1 hora

el

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Kevin Alexander Espinoza Escobar, de 19 años, en Olocuilta, La Paz Oeste, por los delitos de posesión y tenencia de drogas, así como fabricación y portación de arma de fuego o explosivos caseros.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron en su vivienda 18 porciones de marihuana, cocaína, dinero en efectivo y un trabuco.

Según la PNC, el joven se dedicaba a la venta de drogas en la zona donde fue capturado.

Nacionales

FGR desarticula banda que robaba en transporte colectivo; 28 capturados

Publicado

Hace 8 minutos

el

31 octubre, 2025

Por

Esta madrugada, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y Migración, ejecutó un operativo que permitió la captura de 28 personas, entre ellas extranjeros, acusadas de hurto en buses del transporte colectivo.

La estructura operaba desde 2021 y cada miembro tenía un rol específico: abordaban los buses en grupos de tres a cinco personas; algunos distraían a la víctima, otros sustraían pertenencias de bolsos o carteras, y un tercero almacenaba los objetos robados, que luego eran recogidos por otra persona en un punto de encuentro.

Entre los detenidos hay ciudadanos nicaragüenses y hondureños que se alojaban en hospedajes debido a irregularidades migratorias.

Durante los allanamientos realizados en distintos sectores del país, las autoridades incautaron 39 celulares, dinero en efectivo, recibos de transferencias bancarias, dispositivos electrónicos, un arma de fuego con municiones y un vehículo.

Nacionales

Por celos, mujer hiere a otra con un corvo en Ahuachapán

Publicado

Hace 42 minutos

el

31 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Carmina Lisbet Guzmán Renderos, quien lesionó con un corvo a otra mujer en la cabeza y una pierna, presuntamente por celos.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial por personal de la PNC, donde se reporta que su condición es estable.

El hecho ocurrió en el cantón Santa Rosa Acacalco, Ahuachapán Centro. Guzmán Renderos será remitida por el delito de intento de homicidio.

Nacionales

Capturan a “El Sapo”, pandillero entre los más buscados en Cuscatlán

Publicado

Hace 49 minutos

el

31 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Luis Antonio García Rivera, alias “El Sapo”, miembro de la pandilla MS-13, en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán Sur.

Según el sistema ONI, García Rivera era uno de los más buscados de la clica Las Delicias Criminal Locos Salvatruchos. Además, cuenta con antecedentes por posesión y tenencia de drogas.

