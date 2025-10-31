Nacionales
Capturan a miembro de la 18R con amplio historial criminal
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Wilber Edgardo Escobar, alias “Chele”, miembro de la pandilla 18R de la tribu Las Palmas.
Escobar operaba como “poste”, alertando a otros pandilleros sobre los movimientos de policías y personas a quienes extorsionaban.
El sujeto cuenta con antecedentes por agrupaciones ilícitas desde 2007 y será remitido nuevamente por este delito, enfrentando ahora una pena más prolongada en prisión.
FGR desarticula banda que robaba en transporte colectivo; 28 capturados
Esta madrugada, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y Migración, ejecutó un operativo que permitió la captura de 28 personas, entre ellas extranjeros, acusadas de hurto en buses del transporte colectivo.
La estructura operaba desde 2021 y cada miembro tenía un rol específico: abordaban los buses en grupos de tres a cinco personas; algunos distraían a la víctima, otros sustraían pertenencias de bolsos o carteras, y un tercero almacenaba los objetos robados, que luego eran recogidos por otra persona en un punto de encuentro.
Entre los detenidos hay ciudadanos nicaragüenses y hondureños que se alojaban en hospedajes debido a irregularidades migratorias.
Durante los allanamientos realizados en distintos sectores del país, las autoridades incautaron 39 celulares, dinero en efectivo, recibos de transferencias bancarias, dispositivos electrónicos, un arma de fuego con municiones y un vehículo.
Por celos, mujer hiere a otra con un corvo en Ahuachapán
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Carmina Lisbet Guzmán Renderos, quien lesionó con un corvo a otra mujer en la cabeza y una pierna, presuntamente por celos.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial por personal de la PNC, donde se reporta que su condición es estable.
El hecho ocurrió en el cantón Santa Rosa Acacalco, Ahuachapán Centro. Guzmán Renderos será remitida por el delito de intento de homicidio.
