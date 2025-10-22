Nacionales
Capturan a traficante en Izalco con drogas, dinero y vehículo
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Boris Ernesto Córdova González, tras un seguimiento que duró varios días, en el barrio Dolores, del distrito de Izalco, Sonsonate.
Durante el procedimiento, a González se le incautaron dos porciones de cocaína, $499 en efectivo, un vehículo y un teléfono celular.
«Nuestros investigadores le habían seguido la pista, estableciendo un dispositivo para verificar la entrega de este día», detalló la PNC.
Por tráfico ilícito de drogas capturamos a Boris Ernesto Cordova González en el barrio Dolores, en Izalco, Sonsonate.
Le incautamos:
-2 porciones de cocaína
-$499 en efectivo
-1 vehículo
-1 celular
Nuestros investigadores le habían seguido la pista, estableciendo un… pic.twitter.com/0MfahfkgNy
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 22, 2025
Las autoridades indicaron que el detenido será procesado en los próximos días por el delito de tráfico ilícito de drogas y recordaron que acciones como esta forman parte de su labor para combatir el tráfico en todos sus niveles.
