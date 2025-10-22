Connect with us

Nacionales

Capturan a traficante en Izalco con drogas, dinero y vehículo

Publicado

Hace 14 minutos

el

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Boris Ernesto Córdova González, tras un seguimiento que duró varios días, en el barrio Dolores, del distrito de Izalco, Sonsonate.

Durante el procedimiento, a González se le incautaron dos porciones de cocaína, $499 en efectivo, un vehículo y un teléfono celular.

«Nuestros investigadores le habían seguido la pista, estableciendo un dispositivo para verificar la entrega de este día», detalló la PNC.

Las autoridades indicaron que el detenido será procesado en los próximos días por el delito de tráfico ilícito de drogas y recordaron que acciones como esta forman parte de su labor para combatir el tráfico en todos sus niveles.

Nacionales

Adulto mayor muere atropellado en la carretera Panamericana

Publicado

Hace 3 minutos

el

22 octubre, 2025

Por

Foto: Cortesía

Un adulto mayor perdió la vida la madrugada de este miércoles en el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, en el tramo que conecta San Pedro Perulapán con San Martín.

Según las autoridades, el peatón, cuya identidad aún se desconoce, fue arrollado mientras cruzaba la vía.

El incidente fue reportado alrededor de las 3:00 a.m. por un transeúnte a la Cruz Verde Salvadoreña, cuyos socorristas acudieron al lugar y constataron que el hombre ya había fallecido.

Nacionales

Capturan a dos jóvenes en Santa Tecla por posesión de drogas

Publicado

Hace 36 minutos

el

22 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de Edgar Gael Amaya Amaya, quien portaba cuatro porciones de droga, una pipa de vidrio y un teléfono celular.

En la misma intervención fue arrestado Diego Alejandro Alas Martínez, a quien las autoridades le incautaron cinco bolsas pequeñas con marihuana, una balanza digital y un celular.

Ambos jóvenes, de 18 años, fueron intervenidos en la 1ª Calle Oriente, entre la 5ª y 7ª Avenida Norte, en el distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.

La PNC detalló que los detenidos serán procesados en los tribunales correspondientes por el delito de posesión y tenencia de drogas.

Nacionales

Detienen a hombre que amenazó con arma de fuego a conductor en Chalatenango

Publicado

Hace 1 hora

el

22 octubre, 2025

Por

Mauricio Sibrián Alvarenga, de 57 años, fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de ser acusado de amenazar con una pistola a un conductor que le tocó la bocina para pedirle que se subiera a la acera.

El hecho ocurrió en la 3ª Avenida Sur del barrio El Calvario, en el distrito de Chalatenango, municipio de Chalatenango Centro.

Según el informe policial, «el hombre, molesto por la acción, sacó un arma y le apuntó al conductor, amenazándolo de muerte. Posteriormente huyó del lugar».

La víctima, un hombre de 50 años, presentó la denuncia ante la Policía, que procedió a la captura de Sibrián Alvarenga, acusado del delito de amenazas con agravación especial.

